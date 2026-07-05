Alimentos se venden a precios inflados en economatos de Támara

Detrás de los precios que se registran en los economatos de Támara hay una carga constante para las familias de personas privadas de libertad, quienes aseguran que cada semana deben hacer esfuerzos económicos para enviar dinero destinado a la compra de alimentos y artículos básicos dentro del centro penitenciario."El problema es que a uno no le permiten llevarles las cosas. Si nos dejaran, uno iría al mercado y las compraría más baratas, pero ellos están obligados a comprarlas adentro y todo es caro. Uno les manda el dinero con sacrificio", relató a LA PRENSA Premium una familiar de un privado de libertad, quien solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias.La mujer explicó que semanalmente envía alrededor de 300 lempiras, una cantidad que, asegura, resulta insuficiente frente a los precios que se manejan dentro del penal."Nosotros no decimos que no paguen lo justo, pero deberían revisar esos precios. Ellos también necesitan comer y tener sus artículos de aseo. Si uno manda poco no les alcanza, pero para muchas familias, como la mía, enviar más dinero simplemente es imposible", lamentó.Otro familiar afirmó que las personas privadas de libertad dependen casi por completo del apoyo económico de sus parientes para cubrir sus necesidades básicas."A veces solo puedo mandar 200 o 500 lempiras cuando logro reunirlos. No es dinero que sobra, es dinero que cuesta conseguir. Por eso duele que se vaya tan rápido porque los precios están demasiado altos", cuestionó.