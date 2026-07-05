Alimentos se venden a precios inflados en economatos de Támara

Tegucigalpa, Honduras.

Los productos de consumo diario que se comercializan en los economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT) registran, en varios casos, precios superiores a los reportados en la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que monitorea la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).

LA PRENSA Premium realizó un análisis tras obtener, a través de fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el listado oficial de precios vigente en los economatos de Támara. El documento fue contrastado con el monitoreo de la Canasta Básica Alimentaria correspondiente al período del 19 al 26 de junio de 2026, que recoge los precios de referencia en mercados y supermercados de Tegucigalpa. La comparación muestra que varios alimentos esenciales para la alimentación de la población penitenciaria se venden a precios más altos dentro del centro penal que en el mercado nacional. Sin embargo, una de las principales limitantes para establecer una comparación exacta es que el listado de los economatos no especifica en varios productos la cantidad, peso, volumen o presentación comercial, mientras que la CBA oficial sí establece unidades de medida como libras, litros, gramos o unidades. Asimismo, este medio excluyó del análisis la última página del listado oficial debido a que corresponde al economato del centro penitenciario de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocido como "El Pozo", y no al establecimiento de Támara. Para conocer la posición oficial sobre estas diferencias de precios, se solicitó una entrevista con las autoridades del INP; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Previamente, este medio también requirió el listado oficial de precios a la oficina de Relaciones Públicas de la institución, pero la respuesta fue que se solicitara a través de Transparencia. Sin embargo, desde el 25 de mayo se mantiene una solicitud de acceso a información pública relacionada con los economatos, sin que hasta la fecha haya sido respondida, pese a que incluso se interpuso un recurso de revisión por la falta de respuesta.

Aumentos

Tras contrastar el listado de precios de los economatos con los valores de referencia de la Canasta Básica Alimentaria y de supermercados de Tegucigalpa, este medio identificó diferencias de precio en diversos productos de consumo cotidiano, con incrementos de hasta el doble del valor real. Uno de los casos más notorios es el saco de detergente, que en los mercados de la capital se comercializa a L600, mientras que en el centro penal alcanza los L850, es decir, L250 más que su precio real. La resma de papel carta también presenta el doble de su valor en los economatos, con un precio de L210, mientras que en supermercados comunes el precio es de L105. Asimismo, el refresco de tres litros figura en el economato con un precio de L85, mientras que en supermercados se comercializa por alrededor de L65. De igual forma, la presentación de dos litros aparece a L65, frente a los L51.70 que cuesta en el mercado nacional. Las diferencias también alcanzan a los snacks. Por ejemplo, los Pingüinos, un pan de chocolate relleno, se venden a L40 en el economato, cuando en supermercados su precio ronda los L31. El Yummix Tropical Familiar cuesta L65 dentro del centro penal, pero en el mercado se encuentra por L43.35. En tanto, el Taqueritos Queso Fusión Familiar se ofrece a L55, aunque su precio de referencia es de L37.

Los productos de cuidado personal tampoco escapan a esta tendencia. La lista de precios establece que una crema (se omite la marca) en presentación grande (100 gramos) cuesta L200, mientras que en supermercados nacionales el mismo producto se cotiza entre L143 y L150. En el caso del talco, el listado del economato fija un precio de L120, aunque no especifica la marca ni la presentación. Como referencia, una de las marcas más comercializadas cuesta L42.46 en su presentación pequeña y L91.72 en la grande. Incluso existen otras marcas de mayor contenido cuyo precio ronda los L70. El mismo comportamiento se observa en algunos medicamentos de venta libre como la crema dermatológica Betaderm, de 15 gramos, que se vende a L165 en los economatos, mientras que en farmacias su precio ronda los L97. Por su parte, la Vick VapoRub de 12 gramos, utilizada para aliviar síntomas de resfriado y gripe, tiene un costo de L50 dentro del penal, frente a los L33.80 que registra en el mercado nacional. Una fuente vinculada al sistema penitenciario aseguró a LA PRENSA Premium que los economatos son administrados por agentes penitenciarios y que no existe un control uniforme sobre los precios. "El precio de los productos suele variar en cada turno, aunque la mayoría siempre va al alza", afirmó la fuente.

Básicos

Entre los productos de la canasta básica, la azúcar blanca representa una de las diferencias más marcadas, ya que la Secretaría de Desarrollo Económico registra la libra a L14, mientras que en el listado del economato de Támara el azúcar aparece con un precio de L40. No obstante, el documento no especifica el peso o la presentación del producto, por lo que no es posible confirmar si ambas referencias corresponden a la misma cantidad. La misma situación se presenta con el aceite vegetal. pues la CBA reporta que una presentación de 443 mililitros oscila entre L39 y L48, mientras que en el economato se ofrece a L55. Sin embargo, el listado interno nuevamente omite el volumen del envase, lo que limita una comparación exacta. En el caso de la leche en polvo, la referencia oficial corresponde a una presentación de 360 gramos, cuyo precio ronda los L128. En contraste, el economato la comercializa a L140, aunque sin detallar el contenido del empaque. En el caso del pan molde blanco, la referencia oficial utiliza una presentación de 540 gramos con un precio cercano a los 54 o 55 lempiras. El economato registra pan molde a 70 lempiras, pero no señala el tamaño del paquete. Una situación similar ocurre con otros productos como jugos y alimentos procesados, donde el listado interno establece un valor monetario, pero no la cantidad exacta entregada al comprador.

Quejas

Detrás de los precios que se registran en los economatos de Támara hay una carga constante para las familias de personas privadas de libertad, quienes aseguran que cada semana deben hacer esfuerzos económicos para enviar dinero destinado a la compra de alimentos y artículos básicos dentro del centro penitenciario. "El problema es que a uno no le permiten llevarles las cosas. Si nos dejaran, uno iría al mercado y las compraría más baratas, pero ellos están obligados a comprarlas adentro y todo es caro. Uno les manda el dinero con sacrificio", relató a LA PRENSA Premium una familiar de un privado de libertad, quien solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias. La mujer explicó que semanalmente envía alrededor de 300 lempiras, una cantidad que, asegura, resulta insuficiente frente a los precios que se manejan dentro del penal. "Nosotros no decimos que no paguen lo justo, pero deberían revisar esos precios. Ellos también necesitan comer y tener sus artículos de aseo. Si uno manda poco no les alcanza, pero para muchas familias, como la mía, enviar más dinero simplemente es imposible", lamentó. Otro familiar afirmó que las personas privadas de libertad dependen casi por completo del apoyo económico de sus parientes para cubrir sus necesidades básicas. "A veces solo puedo mandar 200 o 500 lempiras cuando logro reunirlos. No es dinero que sobra, es dinero que cuesta conseguir. Por eso duele que se vaya tan rápido porque los precios están demasiado altos", cuestionó.