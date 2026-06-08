Así circulaba el dinero de los privados de libertad en los economatos de Támara

La operación de los economatos está contemplada en la legislación penitenciaria y sus actividades deben estar sujetas a mecanismos de fiscalización. Sin embargo, el sistema también ha sido objeto de cuestionamientos por denuncias relacionadas con el precio de algunos productos, que familiares y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/presos-denuncian-condiciones-carcel-modulo-tamara-HA26042104" target="_blank">privados de libertad</a> han señalado como superiores a los del mercado exterior.