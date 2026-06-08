Así circulaba el dinero de los privados de libertad en los economatos de Támara

Tegucigalpa, Honduras

Los economatos o comisariatos son establecimientos que funcionan dentro de los centros penitenciarios y ofrecen alimentos, artículos de higiene y otros productos autorizados para la población privada de libertad. Su propósito es complementar los insumos básicos que proporciona el sistema penitenciario.

El mecanismo de compra iniciaba cuando los familiares adquirían tarjetas de distintos valores, las cuales eran entregadas a los privados de libertad durante las visitas o por los canales autorizados. Estas tarjetas sustituían el uso de dinero en efectivo dentro de las cárceles.

Con el saldo disponible, los internos podían realizar compras en los economatos. Una vez utilizadas, las tarjetas eran recolectadas por los encargados de estos establecimientos y entregadas a la administración del centro penal para su canje, permitiendo reabastecer los productos disponibles.