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Así circulaba el dinero de los privados de libertad en los economatos de Támara

Los economatos de los centros penales operaron mediante un sistema de tarjetas prepagadas que permitía a los privados de libertad adquirir productos básicos con dinero enviado por sus familiares

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 12:52 -
  • La Prensa Premium
Así circulaba el dinero de los privados de libertad en los economatos de Támara

En estos espacios, los privados de libertad pueden adquirir productos de higiene personal, alimentos, bebidas y otros artículos autorizados por las autoridades penitenciarias.

 Ilustración con apoyo de IA.
Tegucigalpa, Honduras

Los economatos o comisariatos son establecimientos que funcionan dentro de los centros penitenciarios y ofrecen alimentos, artículos de higiene y otros productos autorizados para la población privada de libertad. Su propósito es complementar los insumos básicos que proporciona el sistema penitenciario.

El mecanismo de compra iniciaba cuando los familiares adquirían tarjetas de distintos valores, las cuales eran entregadas a los privados de libertad durante las visitas o por los canales autorizados. Estas tarjetas sustituían el uso de dinero en efectivo dentro de las cárceles.

Con el saldo disponible, los internos podían realizar compras en los economatos. Una vez utilizadas, las tarjetas eran recolectadas por los encargados de estos establecimientos y entregadas a la administración del centro penal para su canje, permitiendo reabastecer los productos disponibles.

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La operación de los economatos está contemplada en la legislación penitenciaria y sus actividades deben estar sujetas a mecanismos de fiscalización. Sin embargo, el sistema también ha sido objeto de cuestionamientos por denuncias relacionadas con el precio de algunos productos, que familiares y privados de libertad han señalado como superiores a los del mercado exterior.

Interactivo Sistema penitenciario

Así circulaba el dinero de los privados de libertad en los economatos

Familiares compraban tarjetas autorizadas para que los privados de libertad adquirieran productos básicos dentro de los centros penales. Este era el recorrido.

Paso 1 de 4

La compra de las tarjetas

El familiar compraba una tarjeta autorizada por la Dirección del centro penal. Estas podían tener distintos valores nominales.

L20 L100 L200 L500
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¿Qué podían comprar los reos con la tarjeta?
soap Higiene personal
bakery_dining Alimentos
local_drink Bebidas
inventory_2 Artículos autorizados
¿Qué dice la Ley del INP? expand_more
El artículo 70 contempla la creación de comisariatos o economatos para que la población interna pueda adquirir productos para satisfacer necesidades básicas. La normativa también establece que estas operaciones deben estar sujetas a fiscalización de la Auditoría Interna del Instituto.
Cuestionamientos Familiares y privados de libertad han denunciado en distintas ocasiones que algunos productos se vendían a precios superiores a los de pulperías, supermercados u otros establecimientos fuera de los centros penales.

Fuente: reconstrucción del funcionamiento de economatos y referencia al artículo 70 de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario.

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Redacción web
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