Copeco registra sismo de magnitud 4.4 cerca de Omoa, Cortés

Cortés, Honduras

De acuerdo con el boletín sísmico preliminar de Copeco, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:22:22 de la mañana.

Un sismo de magnitud 4.4 se registró la mañana de este miércoles frente a las costas de Omoa, en el departamento de Cortés, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El informe de las autoridades de Gestión de Riesgos detalla que el epicentro se localizó a 26 kilómetros al oeste de Omoa y a 221 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa.

Asimismo, se indicó que el sismo tuvo una profundidad de un kilómetro, según los datos preliminares proporcionados por Copeco-Unah-Catac.

Las autoridades no reportan daños asociados al evento sísmico.

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Honduras se encuentra en una zona de influencia tectónica, por lo que es común que se registren movimientos sísmicos de distinta magnitud durante el año, especialmente en la región norte y el Caribe del país.