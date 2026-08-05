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Copeco registra sismo de magnitud 4.4 cerca de Omoa, Cortés

Copeco informó que el temblor se registró a las 7:22 de la mañana de este miércoles a una profundidad de un kilómetro. El epicentro fue a 26 km al oeste de Omoa

Copeco registra sismo de magnitud 4.4 cerca de Omoa, Cortés

Epicentro del sismo registrado esta mañana de miércoles, 5 de agosto de 2026, cerca de Omoa, Cortés.

Cortés, Honduras

Un sismo de magnitud 4.4 se registró la mañana de este miércoles frente a las costas de Omoa, en el departamento de Cortés, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con el boletín sísmico preliminar de Copeco, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:22:22 de la mañana.

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El informe de las autoridades de Gestión de Riesgos detalla que el epicentro se localizó a 26 kilómetros al oeste de Omoa y a 221 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa.

Asimismo, se indicó que el sismo tuvo una profundidad de un kilómetro, según los datos preliminares proporcionados por Copeco-Unah-Catac.

Las autoridades no reportan daños asociados al evento sísmico.

Honduras se encuentra en una zona de influencia tectónica, por lo que es común que se registren movimientos sísmicos de distinta magnitud durante el año, especialmente en la región norte y el Caribe del país.

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Redacción La Prensa
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