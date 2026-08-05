Cambian el plan de cierres por las obras del túnel en el bulevar a Armenta

San Pedro Sula, Honduras

Está por cumplirse un mes desde que la Municipalidad de San Pedro Sula anunció el inicio de la construcción del túnel en el bulevar Armenta. Aunque inicialmente se informó sobre el cierre total de la intersección entre el bulevar Armenta y el bulevar del Norte para dar paso a las obras, la constructora confirmó este martes que no será necesario realizar cierres totales, sino parciales y previamente programados. La obra fue licitada y adjudicada a la empresa Promotora de Desarrollo Inmobiliario (PDI) por L33,432,463.07, de acuerdo con el acta aprobada por la Corporación Municipal. PDI ha ejecutado y desarrolla otros proyectos en la ciudad, entre ellos el puente Linda Coello, que conecta las colonias Jardines del Valle y Stibys. En la zona permanece instalado un rótulo informativo y continúan los trabajos preliminares en la mediana del bulevar, donde hay maquinaria y equipo de construcción. No obstante, el paso vehicular permanecerá habilitado, pese al anuncio inicial de cierre realizado por la Gerencia de Infraestructura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El túnel permitirá que los vehículos procedentes de Armenta puedan incorporarse hacia el puente de Río Blanco por la parte inferior de la estructura. Mientras tanto, quienes circulan desde el bulevar del Norte hacia Armenta, las universidades UTH y Unitec, Altara, Jaraguá, la Escuela Franciscana, Ciudad Maya y otros sectores lo harán por la parte superior.

Cierres parciales

LA PRENSA conversó con Roberto Zablah, representante de la constructora PDI, quien explicó que actualmente se ejecutan trabajos preliminares y una excavación para identificar la ubicación de los sistemas de aguas lluvias, fibra y aguas negras. Zablah indicó que al finalizar esta semana se realizará la perforación para hincar el piloto de prueba y determinar la profundidad necesaria para la estructura. El representante de la PDI agregó que el objetivo es generar el menor impacto posible en la circulación vehicular, debido a que en la zona operan gasolineras, farmacias, centros educativos y otros establecimientos comerciales. "No se harán cierres totales sino parciales y de uno o dos días. En el caso del carril que viene de Armenta, donde hay negocios informales instalados, se habilitará otro carril porque es una vía de alto tráfico", indicó Roberto Zablah. Añadió que los cierres serán puntuales, en horarios previamente definidos y debidamente programados para reducir las molestias a los conductores. Cuando sea necesario mantener restricciones durante más de un día, se notificará con anticipación, tomando en cuenta que las escuelas privadas y universidades retomarán clases en las próximas semanas. Según Zablah, la obra está programada para concluir en enero de 2027. Los sampedranos piden a la municipalidad ya la constructora informar a tiempo sobre los cierres que se realizan a fin de evitar problemas de tráfico pues es una zona complicada sobre todo en horas pico.

Rutas alternas

Los conductores que se desplacen desde el sector de la Fesitranh hacia Armenta o zonas aledañas deberán utilizar el desvío hacia El Zapotal. El recorrido será de aproximadamente 3.5 kilómetros hasta el vado Las Espartanas y posteriormente otros dos kilómetros, pasando frente a Ciudad Jaraguá, hasta llegar a la rotonda que conecta los bulevares Mackey y Armenta. Los conductores que salgan de Armenta con dirección al bulevar del Norte podrán utilizar un acceso provisional por la colonia Los Álamos, ubicada aproximadamente media cuadra después de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Aunque actualmente este acceso permanece cerrado con un portón, estará habilitado mientras duren los trabajos. Una vez dentro, los conductores deberán recorrer unas dos cuadras y girar a la izquierda para incorporarse al bulevar del Norte.