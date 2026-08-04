Mercado: Mohamed Salah sorprende al mundo con su nuevo equipo

Turquía.

El mercado de fichajes internacional vuelve a sacudirse con uno de los movimientos más inesperados y mediáticos de los últimos años. Una auténtica bomba que cambia por completo el panorama del fútbol europeo y turco. Según informó el reconocido periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano con su tradicional sello de confirmación “Here We Go”, el delantero egipcio Mohamed Salah está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Trabzonspor de la Súper Liga de Turquía.

El conjunto turco ya habría dado un paso importante en la operación y confirmó que el atacante viajará a Estambul para completar los últimos detalles del acuerdo. Posteriormente, Salah se trasladará a Trabzon, donde será recibido por la directiva del club antes de realizar los exámenes médicos correspondientes y estampar su firma en el contrato que lo convertirá en la nueva gran figura ofensiva del equipo. Aunque todavía no se trata del anuncio definitivo del fichaje, en el fútbol turco es común que los clubes informen primero sobre el avance de las negociaciones antes de oficializar la incorporación del jugador. Todo indica que únicamente faltan superar las pruebas médicas y cerrar los documentos finales para que la llegada del egipcio sea una realidad. Salah aterrizaría en Turquía después de cerrar una de las etapas más exitosas de la historia reciente del Liverpool. El atacante puso fin a una aventura de nueve temporadas con el conjunto inglés, donde se convirtió en uno de los máximos referentes de la institución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante su paso por Anfield, el ‘Faraón’ disputó 442 partidos oficiales, marcó 257 goles y registró 121 asistencias, números que lo colocan entre los futbolistas más determinantes que han vestido la camiseta de los ‘Reds’. Su legado en Inglaterra quedó marcado por la conquista de importantes títulos, entre ellos la Premier League, la UEFA Champions League, la FA Cup, dos Copas de la Liga, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Además, consiguió múltiples reconocimientos individuales, incluyendo varias temporadas como máximo goleador de la liga inglesa.

Con este movimiento, Mohamed Salah cerraría definitivamente su capítulo en el fútbol británico, dejando una huella imborrable en Liverpool y siendo recordado como una de las grandes leyendas de la era moderna del club. La posible llegada del delantero egipcio representa el fichaje de mayor impacto en la historia del Trabzonspor y promete revolucionar la Súper Liga de Turquía de cara a la nueva temporada. El club apuesta por una figura mundial para convertirse en protagonista y competir nuevamente por los grandes objetivos del campeonato.

RECHAZÓ VARIAS OFERTAS

En los últimos meses, el futuro de Mohamed Salah estuvo rodeado de rumores y propuestas provenientes de diferentes mercados internacionales. La alternativa que más fuerza tomó fue Arabia Saudita, donde varios clubes estaban dispuestos a ofrecerle un contrato multimillonario para convertirlo en una de las estrellas principales de la creciente Saudi Pro League. Equipos como Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr mostraron interés en contratar al atacante egipcio y prepararon importantes propuestas económicas para convencerlo. Incluso desde la temporada anterior existieron contactos para intentar llevar a Salah al fútbol árabe, pero ninguna negociación llegó a concretarse debido a la decisión del futbolista de analizar otras opciones para continuar su carrera. Además del interés desde Arabia Saudita, otros mercados también buscaron hacerse con sus servicios. En Turquía, el Beşiktaş fue uno de los equipos que mostró intención de ficharlo, mientras que desde la Major League Soccer surgieron acercamientos de franquicias interesadas en convertirlo en una de las grandes estrellas del campeonato estadounidense.