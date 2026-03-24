Liverpool se despide de una de sus leyendas y anuncia su salida del club con un video

Inglaterra.

La historia entre Mohamed Salah y el Liverpool FC ya tiene fecha de cierre. El delantero egipcio confirmó que su ciclo con los “reds” llegará a su fin una vez concluya la presente temporada, poniendo punto final a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club inglés.

El propio Salah dio a conocer la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que repasó su trayectoria desde su llegada a Anfield. En el material, el atacante recordó sus inicios, los momentos más memorables y el impacto que ha tenido defendiendo la camiseta del Liverpool.

El egipcio arribó al club en el verano de 2017 procedente de la AS Roma, en un fichaje que con el tiempo se convertiría en uno de los más acertados en la historia de la institución. Desde entonces, Salah se consolidó como una figura clave y uno de los mejores jugadores que han vestido la camiseta roja.