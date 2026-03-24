Liverpool se despide de una de sus leyendas y anuncia su salida del club con un video

La historia entre Mohamed Salah y el Liverpool FC ya tiene fecha de cierre. El delantero egipcio confirmó que su ciclo con los “reds” llegará a su fin una vez concluya la presente temporada, poniendo punto final a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club inglés.
El propio Salah dio a conocer la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que repasó su trayectoria desde su llegada a Anfield. En el material, el atacante recordó sus inicios, los momentos más memorables y el impacto que ha tenido defendiendo la camiseta del Liverpool.
El egipcio arribó al club en el verano de 2017 procedente de la AS Roma, en un fichaje que con el tiempo se convertiría en uno de los más acertados en la historia de la institución. Desde entonces, Salah se consolidó como una figura clave y uno de los mejores jugadores que han vestido la camiseta roja.
Durante su etapa en Anfield, Salah fue pieza fundamental en la conquista de múltiples títulos, entre ellos la Premier League, la UEFA Champions League, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de la UEFA, la FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield, devolviendo al club a la élite del fútbol europeo.
En lo individual, sus números reflejan su grandeza: 255 goles en 435 partidos lo colocan en el tercer lugar de los máximos goleadores históricos del Liverpool. Además, conquistó en cuatro ocasiones la Bota de Oro de la Premier League y acumuló una gran cantidad de premios individuales a lo largo de su carrera en Inglaterra.
A pesar del anuncio, Salah mantiene su enfoque en cerrar la temporada de la mejor manera posible. Según el comunicado oficial del club, será hasta el final de la campaña cuando se realicen los homenajes correspondientes, momento en el que el egipcio se despedirá de Anfield y de una afición que lo convirtió en leyenda.