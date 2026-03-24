Griezmann se despide del Atlético de Madrid: Su nuevo salario en Estados Unidos

Madrid, España.

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, remarcó este martes, tras la confirmación de su fichaje por el Orlando City a partir de julio de 2026, que su “presente sigue siendo rojiblanco” y su “corazón lo será para siempre”, al tiempo que remarcó sus objetivos antes del final de esta temporada de “levantar esa Copa del Rey” y llegar “lo más lejos posible en la Liga de Campeones”. "No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender”, comienza en su publicación en su cuenta de Instagram y reproducida por el Atlético en su página web.

“Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League”, enfocó el máximo goleador de la historia del club, con 211 tantos. “Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre. Aúpa Atleti”, expresó.

Su nuevo salario en EUA