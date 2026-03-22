Griezmann dejará al Atlético: ya tiene nuevo club en MLS y confirman su contrato

Bombazo. El francés Antoine Griezmann dejará al Atlético de Madrid y se confirma cuál será su próximo destino: viajará a otro país para realizar el acuerdo.
Todo parece indicar que el francés está viviendo su última etapa con el cuadro colchonero y después del derbi ante el Real Madrid, surgen nuevos detalles de su sorpresivo futuro.
El Atlético de Madrid ya lo sabe, por lo que también ha tomado una decisión con el futbolista, esto en el parón por la Fecha FIFA.
Y es que, Griezmann ha recibido la autorización del club madrileño para viajar a Estados Unidos durante los días libres que tiene el equipo, este lunes y martes, para cerrar su fichaje por un inesperado equipo a partir de la próxima temporada, una vez que el atacante concluirá la actual en el equipo rojiblanco.
El máximo goleador de la historia del Atlético, si todo sigue el curso previsto, pondrá punto y final a su etapa en el conjunto madrileño al final de la presente campaña y se incorporaría al Orlando City en la MLS a partir del próximo verano.
El Orlando City pretendía incorporarlo ya, de forma inmediata, antes del 26 de marzo, aunque Griezmann ha decidido continuar en el Atlético hasta el final de curso.
En esta temporada, el club compite por ser campeón de la Copa del Rey, con la final el próximo 18 de julio ante la Real Sociedad, y de la Liga de Campeones, con los cuartos de final ante el Barcelona los próximos 8, la ida, y 14 de abril, la vuelta.
Desde el club rojiblanco, entienden que este permiso para concretar su fichaje para la próxima campaña por el conjunto norteamericano es lo mejor para que “pueda estar tranquilo y centrarse al cien por cien en este tramo tan importante” de la temporada con el Atlético.
Antoine será nuevo jugador de Orlando City y según Fabrizio Romano, se espera que firme un contrato por dos años con el club estadounidense.
La franquicia de la MLS planea ofrecerle la camiseta número 7 al campeón del Mundo con Francia en 2018.
Asimismo, desde ESPN agregan que el contrato del club con el francés incluye una opción por un año adicional.
Desde febrero iniciaron los rumores sobre la posible salida del francés, sin embargo el jugador decidió poner en pausa el traspaso para finalizar la temporada con el Atlético de Madrid.
El mercado de verano de la MLS inicia el próximo 13 de julio y para ese entonces, Griezmann se incorporará al Orlando City y será una de las nuevas estrellas en la liga estadounidense.
"Él sabe lo que hemos hablado, lo he dicho ya, que sea lo mejor siempre para el club, para él y para el equipo", dijo Simeone hace una semanas sobre el futuro del francés en el cuadro colchonero. Asimismo, ha reafirmado que respetará su decisión.
Griezmann ha jugado 488 partidos con el conjunto rojiblanco, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el Barcelona.