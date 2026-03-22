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Griezmann dejará al Atlético: ya tiene nuevo club en MLS y confirman su contrato

Confirmado. Griezmann se irá del Atlético y ya tiene sorpresivo nuevo equipo: revelan el contrato que firmará y su dorsal.

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Bombazo. El francés Antoine Griezmann dejará al Atlético de Madrid y se confirma cuál será su próximo destino: viajará a otro país para realizar el acuerdo.
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Todo parece indicar que el francés está viviendo su última etapa con el cuadro colchonero y después del derbi ante el Real Madrid, surgen nuevos detalles de su sorpresivo futuro.
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El Atlético de Madrid ya lo sabe, por lo que también ha tomado una decisión con el futbolista, esto en el parón por la Fecha FIFA.
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Y es que, Griezmann ha recibido la autorización del club madrileño para viajar a Estados Unidos durante los días libres que tiene el equipo, este lunes y martes, para cerrar su fichaje por un inesperado equipo a partir de la próxima temporada, una vez que el atacante concluirá la actual en el equipo rojiblanco.

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El máximo goleador de la historia del Atlético, si todo sigue el curso previsto, pondrá punto y final a su etapa en el conjunto madrileño al final de la presente campaña y se incorporaría al Orlando City en la MLS a partir del próximo verano.

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El Orlando City pretendía incorporarlo ya, de forma inmediata, antes del 26 de marzo, aunque Griezmann ha decidido continuar en el Atlético hasta el final de curso.
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En esta temporada, el club compite por ser campeón de la Copa del Rey, con la final el próximo 18 de julio ante la Real Sociedad, y de la Liga de Campeones, con los cuartos de final ante el Barcelona los próximos 8, la ida, y 14 de abril, la vuelta.

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Desde el club rojiblanco, entienden que este permiso para concretar su fichaje para la próxima campaña por el conjunto norteamericano es lo mejor para que “pueda estar tranquilo y centrarse al cien por cien en este tramo tan importante” de la temporada con el Atlético.

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Antoine será nuevo jugador de Orlando City y según Fabrizio Romano, se espera que firme un contrato por dos años con el club estadounidense.

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La franquicia de la MLS planea ofrecerle la camiseta número 7 al campeón del Mundo con Francia en 2018.
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Asimismo, desde ESPN agregan que el contrato del club con el francés incluye una opción por un año adicional.
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Desde febrero iniciaron los rumores sobre la posible salida del francés, sin embargo el jugador decidió poner en pausa el traspaso para finalizar la temporada con el Atlético de Madrid.
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El mercado de verano de la MLS inicia el próximo 13 de julio y para ese entonces, Griezmann se incorporará al Orlando City y será una de las nuevas estrellas en la liga estadounidense.
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"Él sabe lo que hemos hablado, lo he dicho ya, que sea lo mejor siempre para el club, para él y para el equipo", dijo Simeone hace una semanas sobre el futuro del francés en el cuadro colchonero. Asimismo, ha reafirmado que respetará su decisión.
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Griezmann ha jugado 488 partidos con el conjunto rojiblanco, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el Barcelona.

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