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Siguatepeque le declara la guerra a las motos ruidosas; decomisaron más de 50

Tras el decomiso de más de 50 motocicletas en Siguatepeque, la DNVT endurece medidas contra las "basucas" y la imprudencia vial para frenar los accidentes.

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El malestar ciudadano por el ensordecedor ruido de las motocicletas modificadas ha encontrado un eco contundente en las autoridades.
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En una ofensiva directa para devolver la tranquilidad a los barrios y reducir la alarmante cifra de siniestros viales, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) le ha declarado formalmente la guerra al desorden en dos ruedas en Siguatepeque.
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Durante un intenso despliegue operativo ejecutado este fin de semana, la Policía Nacional a través de la UMEP-16 y la DNVT logró el decomiso de 54 motocicletas y la aplicación de 77 sanciones a conductores en puntos estratégicos del municipio.
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Una de las principales demandas de los habitantes de Siguatepeque ha sido la proliferación de las llamadas "basucas" (escapes modificados), que generan una severa contaminación acústica a altas horas de la noche.
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Las autoridades confirmaron que este operativo responde directamente a esa incomodidad colectiva, apuntando a limpiar las calles de vehículos que operan al margen de la ley ambiental y de tránsito.
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Además de la contaminación auditiva, el grueso de las incautaciones se fundamentó rigurosamente en los artículos 79 y 98 (numeral 1) de la Ley de Tránsito, los cuales prohíben de manera estricta la conducción de automotores sin el permiso físico o digital vigente emitido por la DNVT.
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En total, se retiraron de circulación 77 permisos de conducir debido a un catálogo de faltas recurrentes que ponen en riesgo la vida: exceso de velocidad, no usar el casco o cinturón de seguridad, y el irrespeto deliberado a las señales de tránsito.
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Las acciones en Siguatepeque se alinean con la postura firme que ha manifestado el Comisionado de la DNVT a nivel nacional. Ante el constante luto que provocan los incidentes viales —donde las motocicletas representan más del 70% de los vehículos involucrados—, la jefatura policial ha sido clara: cero tolerancia.
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Las declaraciones del Comisionado fundamentan que estos operativos no son aislados ni temporales, sino parte de una estrategia drástica de contención.
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La DNVT sostiene que la flexibilidad del pasado se tradujo en un aumento de la imprudencia; por ello, la orden actual para las jefaturas regionales como la UMEP-16 es endurecer los filtros normativos. Bajar la incidencia de accidentes implica, obligatoriamente, sacar de las calles a quienes conducen sin licencia, sin el equipo de protección adecuado o bajo conductas temerarias.
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