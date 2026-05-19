Siguatepeque le declara la guerra a las motos ruidosas; decomisaron más de 50

El malestar ciudadano por el ensordecedor ruido de las motocicletas modificadas ha encontrado un eco contundente en las autoridades.
En una ofensiva directa para devolver la tranquilidad a los barrios y reducir la alarmante cifra de siniestros viales, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) le ha declarado formalmente la guerra al desorden en dos ruedas en Siguatepeque.
Durante un intenso despliegue operativo ejecutado este fin de semana, la Policía Nacional a través de la UMEP-16 y la DNVT logró el decomiso de 54 motocicletas y la aplicación de 77 sanciones a conductores en puntos estratégicos del municipio.
Una de las principales demandas de los habitantes de Siguatepeque ha sido la proliferación de las llamadas "basucas" (escapes modificados), que generan una severa contaminación acústica a altas horas de la noche.
Las autoridades confirmaron que este operativo responde directamente a esa incomodidad colectiva, apuntando a limpiar las calles de vehículos que operan al margen de la ley ambiental y de tránsito.
Además de la contaminación auditiva, el grueso de las incautaciones se fundamentó rigurosamente en los artículos 79 y 98 (numeral 1) de la Ley de Tránsito, los cuales prohíben de manera estricta la conducción de automotores sin el permiso físico o digital vigente emitido por la DNVT.
En total, se retiraron de circulación 77 permisos de conducir debido a un catálogo de faltas recurrentes que ponen en riesgo la vida: exceso de velocidad, no usar el casco o cinturón de seguridad, y el irrespeto deliberado a las señales de tránsito.
Las acciones en Siguatepeque se alinean con la postura firme que ha manifestado el Comisionado de la DNVT a nivel nacional. Ante el constante luto que provocan los incidentes viales —donde las motocicletas representan más del 70% de los vehículos involucrados—, la jefatura policial ha sido clara: cero tolerancia.
Las declaraciones del Comisionado fundamentan que estos operativos no son aislados ni temporales, sino parte de una estrategia drástica de contención.
La DNVT sostiene que la flexibilidad del pasado se tradujo en un aumento de la imprudencia; por ello, la orden actual para las jefaturas regionales como la UMEP-16 es endurecer los filtros normativos. Bajar la incidencia de accidentes implica, obligatoriamente, sacar de las calles a quienes conducen sin licencia, sin el equipo de protección adecuado o bajo conductas temerarias.