Siguatepeque le declara la guerra a las motos ruidosas; decomisaron más de 50

La DNVT sostiene que la flexibilidad del pasado se tradujo en un aumento de la imprudencia; por ello, la orden actual para las jefaturas regionales como la UMEP-16 es endurecer los filtros normativos. Bajar la incidencia de accidentes implica, obligatoriamente, sacar de las calles a quienes conducen sin licencia, sin el equipo de protección adecuado o bajo conductas temerarias.