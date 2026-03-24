Destapan la verdad tras viralizarse fotos del hijo de Cristiano Ronaldo con misteriosa chica

Se conoce la verdad tras viralizarse en las redes sociales fotografías del hijo de Cristiano Ronaldo en donde supuestamente aparece con una chica.
En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un supuesto romance entre Cristiano Jr. (15 años) y una modelo brasileña.
El hijo de Cristiano Ronaldo comienza destacar como una de las grandes promesas del fútbol, pero también está bajo mucha atención mediática.
Más allá de sus logros en la cancha, Cristiano Ronaldo también es conocido por su faceta como padre dedicado, especialmente de su hijo mayor, cuyo crecimiento ha capturado la atención del mundo del deporte y de los aficionados.
Cristiano Ronaldo se ha ha caracterizado por ser un padre ejemplar para su hijo ya que de todos es sabido que la identidad de la madre del pequeño ha sido un misterio.
Cristiano Ronaldo Jr. nació el 17 de junio de 2010 en La Mesa, California, Estados Unidos. Desde su nacimiento, el joven ha estado bajo la tutela exclusiva de su padre, quien por acuerdo no ha revelado públicamente la identidad de su madre.
Desde pequeño, Cristiano Jr. estuvo expuesto al entorno futbolístico de élite, acompañando a su padre en cada etapa de su carrera en clubes como Real Madrid, Juventus o Manchester United durante su infancia y primera adolescencia.
A pesar de ser todavía muy joven, Cristiano Jr. ha mostrado un notable avance en el fútbol juvenil, y su trayectoria ya parece reflejar parte del camino exitoso de su padre
Lejos de la cancha, el hijo de CR7 ahora está siendo vinculado con una modelo brasileña de 27 años de edad.
Esta es una de las fotos que circulan en las redes sociales muestran momentos íntimos entre el hijo de Ronaldo y una mujer desconocida en Dubái, lo que ha atraído una gran atención pública.
En esta otra imagen aparece Ronaldo JR con una supuesta chica en una playa... Sin embargo, se ha conocido la verdad sobre dichas imágenes.
Sin embargo, tras la verificación, se sospechó que la mayoría de las imágenes eran producto de inteligencia artificial (IA) o habían sido alteradas digitalmente.
Algunas fotos provenían de eventos de encuentro con fans en 2023, mientras que la mayoría eran montajes creados por personas sin relación entre sí.
En sus apariciones públicas, Cristiano Jr. nunca ha confirmado ninguna relación sentimental.
Anteriormente, también se rumoreó que Cristiano Jr. mantenía una relación con Delfina Suárez, la hija de Luis Suárez, pero esta información nunca fue confirmada.
De esta manera, se ha confirmado que las fotos del hijo de Cristiano Ronaldo junto a una chica son falsas.
La relación entre Cristiano Ronaldo y su hijo se ha mostrado pública en varias ocasiones, especialmente en redes sociales y entrevistas. El astro portugués ha hablado sobre los hábitos que inculca en sus hijos, como la alimentación saludable y la importancia del esfuerzo constante.