Ester Expósito, la actriz española que "golea" en el corazón de Kylian Mbappé

Madrid, España.

Con 26 años recién cumplidos, Ester Expósito ha conseguido dejar atrás esa etiqueta de estrella adolescente que la dio a conocer en todo el mundo. Pero si la actriz madrileña es hoy noticia, no es solo por su evolución profesional, sino por un asunto del corazón. Nacida el 26 de enero del 2000, su trayectoria no empezó a lo grande. En 2016, dio sus primeros pasos con pequeños papeles en series como ‘Centro médico’ o ‘Vis a Vis’. Fueron sus años de aprendizaje antes de que el fenómeno de Netflix, ‘Élite’, la convirtiera de la noche a la mañana en un auténtico icono juvenil. Sin embargo, ser además una “influencer” de Instagram con cerca de 25 millones de seguidores hace que la privacidad sea casi un imposible para una artista como ella. Y, en las últimas semanas, ha pasado a ser la gran protagonista del que ya se considera el romance del año: su relación con la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé. Las primeras pistas de este romance inesperado empezaron a propagarse a finales de febrero de 2026. La chispa saltó el día 25 de ese mes, cuando se les vio por primera vez coincidiendo en Madrid. Pero el punto de inflexión fue una escapada a la capital francesa el pasado mes de marzo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Allí, ambos compartieron una velada muy cercana en el “skybar” del Hotel Pullman Paris Tour Eiffel, un escenario donde la complicidad entre la actriz y el futbolista no pasó desapercibida. La escapada que sacudió las redes. La actriz se había desplazado a la capital gala para atender sus compromisos profesionales, concretamente como invitada a ‘Le Grand Dîner du Louvre’, una exclusiva gala benéfica que reúne a la élite durante la Semana de la Moda de París. Al mismo tiempo, Kylian Mbappé, de 27 años, se encontraba en su ciudad natal siguiendo un plan de recuperación con especialistas y sometiéndose a un tratamiento conservador para superar una lesión de rodilla. En ese escenario idílico, ambos optaron por dejar a un lado la cautela para disfrutar con total normalidad de su estancia en la “Ciudad del Amor”. El estallido en el entorno digital no se hizo esperar: cuentas como la del usuario @AQABABE en X difundieron imágenes de la pareja compartiendo incluso algún beso. El final de esta escapada tuvo lugar el lunes 9 de marzo de 2026. Revistas como ¡HOLA! publicaron fotografías del futbolista y la actriz aterrizando juntos en Madrid, una imagen que confirma su regreso compartido a la capital española. El origen de esta historia de amor nació porque “Kylian estaba muy interesado en la actriz, porque la tenía fichada en sus redes sociales, tanto es así que llegó a preguntar sobre ella a sus compañeros de equipo en el vestuario”, según explicó la periodista Leticia Requejo en el programa ‘El tiempo justo’.

#mbappe #esterexpositombappe ♬ πρωτότυπος ήχος - ✨🅼🅰🆁🅸🅰✨ @vanitatis De la playa a una boda... ¡y ahora una visita cultural! Ester Expósito y Kylian Mbappé vuelven a acaparar todas las miradas. Tras varios días alejados del foco —y después de que la actriz defendiera públicamente su relación—, la pareja ha reaparecido en Barcelona con un plan de lo más turístico: un exclusivo recorrido por la Sagrada Familia. Vestidos de punta en blanco y para sorpresa de los visitantes, ambos disfrutaron de un tour VIP como dos turistas más, aunque su presencia no pasó desapercibida. (📸: @kaurtours ) #esterexposito