Georgina Rodríguez responde a críticas sobre su figura en bikini

La modelo e influencer española Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, alzó la voz en redes sociales tras recibir comentarios sobre su cuerpo en fotografías recientes. A través de un extenso comunicado en Instagram, la también empresaria de 32 años defendió su imagen y envió un mensaje de empoderamiento a sus seguidores.

El martes 4 de agosto, Rodríguez compartió un carrusel de imágenes en las que aparece disfrutando de un paseo en barco y posando frente al espejo con un bikini blanco. Ante las críticas, expresó con firmeza: "Mi cuerpo cambiará, como lo hacen todos los cuerpos de las mujeres. Y espero que siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viva".

"Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía".

En su publicación, la influencer reconoció que los comentarios sobre su físico le generaron preocupación: "Últimamente he visto todo tipo de comentarios sobre algunas fotos mías en un barco. Algunas personas comentan sobre mi cuerpo, mientras que otras me defienden. Estaba hablando de ello con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me llamen gorda, porque vivo de mi imagen'".

Según relató, fue el propio Cristiano Ronaldo quien la tranquilizó con palabras de apoyo: "No vives de tu imagen, vives de quien eres. Una mujer perfecta. Hermosa, con un cuerpo espectacular, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más se puede pedir? Es natural que la gente te envidie".

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Rodríguez aprovechó el momento para enviar un mensaje a otras mujeres sobre la importancia de valorar la esencia por encima de la apariencia: “El valor de una persona nunca puede depender de su apariencia física ni de las opiniones de extraños”.

También cuestionó los estándares de belleza impuestos socialmente: "Lo curioso es que esto sucede todos los veranos. Cada año, mi cuerpo se convierte en noticia. Me pregunto: '¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad viene con una talla específica?'".

Con contundencia, reafirmó su amor propio: "Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar a los demás, crear vida, caerme y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus facetas".

Finalmente, concluyó con una reflexión sobre lo que considera el verdadero éxito: "Para mí, el verdadero éxito nunca ha consistido en ajustarse a un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de la gente que amo. Disfrutar del tiempo con mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir".

Georgina Rodríguez se suma así a otras celebridades como Ariana Grande que han alzado la voz contra la crítica hacia los cuerpos ajenos.