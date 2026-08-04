Celebridades critican la extrema delgadez de Ariana Grande

Se ha generado una polémica desde que la cantante Ariana Grande estrenó, el pasado 31 de julio, su nuevo video musical Petal, perteneciente a su octavo álbum de estudio. La apariencia física de la artista despertó la preocupación no solo de sus fanáticos, sino también de celebridades y usuarios de redes sociales, quienes han expresado su inquietud por el impacto que este tipo de imágenes puede tener, especialmente entre adolescentes y jóvenes. En el video, la también actriz interpreta a Pepper, una aspirante a actriz que asiste a varias audiciones, pero es rechazada una y otra vez. En cada oportunidad, los evaluadores la etiquetan y descalifican por su personalidad e incluso por su sobrepeso. En varias escenas, la delgadez de Ariana Grande ha llamado la atención de los espectadores, quienes señalan que sus clavículas, brazos y costillas son visibles. Diversos seguidores han interpretado que la trama de Petal funciona como una reflexión sobre la fama, la presión de la industria del entretenimiento y la salud mental. El video retrata la deshumanización de los artistas en Hollywood y expone cómo la constante exigencia de perfección física puede afectar la autoimagen de quienes viven bajo el escrutinio público. La transformación de Pepper simboliza, además, el deseo de liberarse de las obligaciones impuestas por los demás.

La apariencia de la protagonista de Wicked se convirtió en objeto de debate. Desde que Ariana filmó y promocionó las dos películas inspiradas en El mago de Oz, su pérdida de peso ha sido ampliamente comentada en redes sociales y programas de espectáculos. Ante esos comentarios, la cantante respondió en 2023 a través de TikTok: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Creo que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos al comentar sobre el cuerpo de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bienintencionado, ya sea sobre salud, enfermedad, grande, pequeño, esto, aquello, sexy o no sexy... simplemente no deberíamos hacerlo. Hay formas de elogiar a alguien o de ignorar algo que ves y no te gusta". Respecto a las comparaciones entre su aspecto físico de hace una década y el mostrado durante la promoción de Wicked, agregó: "Hay muchas formas diferentes de lucir saludable y bello. Personalmente, para mí, el cuerpo con el que han estado comparando mi estado actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando lucía de la manera que ustedes consideran 'mi versión saludable', pero que, de hecho, no lo era". También expresó: "Nunca sabes por lo que está pasando a alguien. Por lo tanto, incluso si vienes de un lugar de amor y preocupación, esa persona probablemente está trabajando en ello o tiene un sistema de apoyo con el que está lidiando. Sean amables con los demás y con ustedes mismos".



Charli Howard: "Realmente espero que reciba la ayuda que tanto necesita"

Tras el estreno de Petal, la conversación se volvió intensificarse. La modelo Charli Howard, quien ha contado públicamente que superó un trastorno alimentario, publicó en Instagram una reflexión sobre los riesgos de normalizar la anorexia. "Ya casi no hablo de mis trastornos alimenticios del pasado —he avanzado muchísimo desde entonces—, pero la pérdida de peso sigue presente en mi mente, sobre todo porque he engordado en los últimos 18 meses. ¿Acaso estar más delgada me hará más feliz? ¿Me traerá alivio, pareja, amor, satisfacción? En el fondo, y después de años de terapia y recuperación, sé que no es cierto. Pero otras mujeres y niñas no lo saben". Sobre la apariencia de Ariana Grande en Petal, Howard escribió: "Creo que es fundamental que hablemos de imágenes, vídeos y contenido como estos, y del daño que pueden causar —y causarán— a las mujeres y niñas. LO QUE VES AQUÍ NO ES NORMAL. En las últimas semanas, mientras las imágenes del concierto de Ariana se difunden por internet, veo comentarios de fans preocupados, pero también veo a otras personas convenciendo a otras de que se ve «sana» o que simplemente ha «perdido la grasa de cachorro». Algunos incluso bromean al respecto. Lo que veo es a alguien que necesita desesperadamente hospitalización y atención...". Howard también cuestionó la responsabilidad del entorno profesional de la cantante y manifestó su deseo de que reciba ayuda. Sus declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales entre quienes respaldan su postura y quienes consideran que nadie debería emitir opiniones sobre el cuerpo de otra persona.

“Es posible que esta mujer se esté muriendo frente a nosotros” : Jameela Jamil

La actriz y activista Jameela Jamil también intervino en la conversación. En sus historias de Instagram publicó primero su impresión después de haber visto el video musical de Petal: "Es posible que esta mujer se esté muriendo frente a nosotros. Este vestuario parece pensado para resaltar aún más su delgadez y alimentar la conversación". En su cuenta de Instagram publicó después lo siguiente: "Las celebridades tienen acceso al mejor apoyo y atención del planeta. La mayoría de los adolescentes y jóvenes impresionables que nos ven, no. Deben ser siempre nuestra prioridad como sociedad, ya que la anorexia tiene la tasa de mortalidad más alta de todas las enfermedades mentales y solo el 30 % de quienes la padecen se recuperan". Jamil fue más allá al advertir sobre la influencia que pueden ejercer las celebridades en personas vulnerables a desarrollar trastornos alimentarios. "La cultura de las celebridades está afectando a las personas que sufren trastornos alimentarios más que nunca. Al menos durante la última ola de 'heroína chic' no teníamos las redes sociales exponiendo a la gente las 24 del día, independientemente de si buscan o no contenido pro-ana. Una enfermera o un especialista en trastornos alimentarios me contacta cada hora para decirme que están más saturados que nunca de pacientes ingresados, niños cada vez más pequeños que se mueren de hambre para imitar la estética de sus artistas favoritos", advirtió. Durante un concierto en el United Center de Chicago, Ariana Grande también habló sobre su decisión de retirarse temporalmente de los escenarios al concluir su gira The Eternal Sunshine Tour. "Sobre el aviso realizado ayer, no fue algo reactivo ni impulsivo, es algo que ya había decidido... Múltiples cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Los límites pueden ser necesarios. Las cosas buenas pueden necesitar un descanso a veces. Además, esta seguirá siendo la experiencia más grandiosa de mi vida profesional y creativa. Nada se está interponiendo en eso, ni se interpondrá". Mientras tanto, parte del fandom espera que la cantante pueda aprovechar este período de pausa para priorizar su bienestar. Hasta el momento, Ariana Grande no ha informado públicamente que padece un trastorno alimentario ni ha explicado las razones de los cambios en su apariencia física. El debate, sin embargo, ha reavivado la conversación sobre la presión estética, la salud mental y la responsabilidad que tienen las figuras públicas y la industria del entretenimiento en la construcción de los estándares de belleza.