¿Cuándo se casan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Esto se sabe

Ciudad de México.

Los rumores sobre la esperada boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a cobrar fuerza. Diversos medios británicos aseguran que la pareja contraerá matrimonio el próximo fin de semana en Madeira, la isla portuguesa donde nació el futbolista. De acuerdo con la información publicada por The Sun, la ceremonia se celebraría en la Catedral de Funchal, mientras que la recepción tendría lugar en el exclusivo hotel Savoy Palace, uno de los complejos de lujo más importantes de la ciudad. Según el reporte, algunos huéspedes del hotel fueron notificados de que varias áreas permanecerán cerradas durante dos días debido a un evento privado de gran magnitud, lo que alimentó las versiones sobre el enlace entre el capitán de la selección portuguesa y la modelo argentina-española. Hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han confirmado oficialmente la boda, y sus representantes tampoco han emitido declaraciones al respecto. Las especulaciones crecieron después de que ambos compartieran en redes sociales imágenes de sus vacaciones en Portugal. Georgina publicó fotografías en la playa donde luce un llamativo anillo de diamantes, además de una imagen familiar junto al futbolista y sus hijos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En otra publicación escribió la palabra japonesa “Shinrin-yoku”, un concepto relacionado con la relajación y el contacto con la naturaleza, acompañando una serie de imágenes tomadas durante un día de descanso frente al mar. Una boda después de una década juntos Cristiano había hablado anteriormente sobre sus planes de matrimonio. En una entrevista concedida a Piers Morgan, el delantero aseguró que casarse con Georgina era solo cuestión de tiempo. “Me voy a casar con ella porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona a la que más amo”, afirmó entonces. La pareja se comprometió oficialmente en agosto de 2025, después de casi ocho años de relación. Georgina anunció la noticia con un breve mensaje en Instagram: “Sí, quiero”, acompañado por una fotografía del anillo de compromiso. Posteriormente, Ronaldo reveló que la propuesta ocurrió de madrugada y que sus hijos estuvieron presentes durante el momento.

Cristiano y Georgina comenzaron su relación en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid. Desde entonces han formado una de las parejas más mediáticas del deporte y el espectáculo. Actualmente viven en Arabia Saudita, donde Ronaldo milita en el Al-Nassr, club al que llegó en 2022 con uno de los contratos más lucrativos en la historia del futbol. La pareja comparte dos hijas, Alana Martina y Bella Esmeralda, además de criar juntos a Cristiano Jr. y a los mellizos Eva María y Mateo. En 2022 enfrentaron uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de Ángel, el hermano gemelo de Bella, pocas horas después del parto. Aunque los preparativos parecen estar en marcha según diversos reportes, la boda continúa siendo un misterio. Por ahora, el esperado “sí, acepto” de una de las parejas más famosas del mundo sigue siendo una versión no confirmada oficialmente.