Yuri revela que enfrentó terrible diagnóstico de cáncer

México.

La cantante Yuri habló sobre uno de los episodios más complejos que atravesó en su vida: padecer cáncer.

Yuri es una de las cantantes más icónicas y famosas de la industria musical en México; esto fue lo que compartió sobre su salud, así como el 'trago amargo' que vivió hace años mientras pasaba la pandemia por covid.

Fue gracias a una cirugía de vesícula que los médicos usaron una cámara para revisarla y decidieron explorar completamente los órganos de la famosa, dando como resultado el hallazgo de un tumor con un tamaño de centímetro y medio.