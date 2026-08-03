Yuri revela que enfrentó terrible diagnóstico de cáncer

La cantante Yuri habló sobre uno de los episodios más complejos que atravesó en su vida: padecer cáncer.
Yuri es una de las cantantes más icónicas y famosas de la industria musical en México; esto fue lo que compartió sobre su salud, así como el 'trago amargo' que vivió hace años mientras pasaba la pandemia por covid.
Fue gracias a una cirugía de vesícula que los médicos usaron una cámara para revisarla y decidieron explorar completamente los órganos de la famosa, dando como resultado el hallazgo de un tumor con un tamaño de centímetro y medio.
Los médicos le dijeron que de no haberle hecho tal examen el desenlace pudo resultar en algo trágico, pues de lo contrario hubiese hecho metástasis, un aspecto bastante complicado para cualquier paciente de oncología.
"Al final del intestino un tumor como de centímetro y medio. 'Es un tumor que si a 2 meses más te hubiéramos cortado la mitad del intestino y si no te hubiéramos revisado te hace metástasis'" dijo.
La cantante expuso que fue cáncer de intestino lo que padeció años atrás, mismo que -como se mencionó anteriormente- estaba alojado al final de dicho órgano; el tumor fue extraído con éxito por el personal de salud en su momento.