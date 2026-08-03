La próxima Met Gala rendirá homenaje a John Galliano

Madrid

La próxima exposición de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), que se inaugurará en mayo de 2027 e inspirará la Met Gala, estará dedicada a la trayectoria del diseñador británico John Galliano, según anunció el viernes la institución.

La muestra del Instituto del Vestido del Met, titulada "John Galliano: Horizons", abordará "los extraordinarios logros creativos" del modisto, de 65 años, así como "la conducta derogatoria que alteró principalmente su carrera" y su reputación en 2011, tras unos comentarios antisemitas.

El Met, que alberga la mayor colección de piezas relacionadas con Galliano, será el primer gran museo en dedicar una exposición al diseñador, a quien describe como "uno de los creadores más inventivos e influyentes de las últimas cuatro décadas", según un comunicado.

A través de prendas, accesorios, bocetos, telas, libros de investigación y materiales de archivo, la exposición recorrerá su trayectoria desde su graduación en Central Saint Martins, en 1984, hasta su trabajo creativo en las casas Givenchy, Christian Dior y, posteriormente, Maison Margiela.

Asimismo, la muestra invitará "a reflexionar sobre cómo se cruzan el logro estético, la responsabilidad ética y el reconocimiento institucional".

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La exposición "aborda directamente la ruptura causada por su conducta antisemita, racista y antiasiática en 2010 y 2011", hechos que derivaron en su despido de Christian Dior y de su firma homónima, además de su condena por un tribunal de París por insultos relacionados con la raza, la religión, la etnia o el origen.

También tendrá en cuenta "su tratamiento por adicción a sustancias y el reconocimiento público de sus actos años más tarde", detalla el museo.

"En lugar de presentar un relato convencional de caída en desgracia y redención, la galería analizará cómo la memoria, la experiencia, los valores culturales y las circunstancias históricas reconfiguran continuamente la recepción de la obra de un diseñador", sostiene el Met.

La elección de Galliano resulta significativa, ya que el Instituto del Vestido solo había dedicado anteriormente exposiciones a otros dos diseñadores vivos: Yves Saint Laurent, en 1983, y Rei Kawakubo, en 2017. La mayoría de los homenajes del museo han sido póstumos, entre ellos los dedicados a Alexander McQueen y Karl Lagerfeld.

De acuerdo con The New York Times, Galliano celebró una reunión privada en el Met en mayo junto con Anna Wintour, editora de moda y directora de la Met Gala; Andrew Bolton, curador del Instituto del Vestido; y líderes de la comunidad judía de Nueva York, quienes, según el diario, dieron su respaldo al proyecto.

El homenaje forma parte del regreso gradual de Galliano a la vida pública tras la controversia que marcó su carrera. Entre sus proyectos recientes figura una colaboración con la marca española Zara.