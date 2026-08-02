Raúl de Molina revela que está perdiendo la audición

Raúl de Molina, uno de los conductores de “El gordo y la flaca”, reveló que ha perdido gran parte de la audición y que los médicos ya le recomendaron un implante coclear debido al avance de su condición.

Durante la transmisión del programa, el presentador cubano contó que acudió al especialista tras cuatro años sin revisar su audición.

“No tengo buenas noticias porque fui al doctor del oído y me dice que he perdido el 80 y pico por ciento de lo que yo oigo", expresó De Molina, quien detalló que en uno de sus oídos conserva apenas un 18% de capacidad auditiva y en el otro alrededor de un 10%.

El conductor explicó que el problema no es reciente, sino que lo ha acompañado durante años y se ha agravado con el paso del tiempo.

“Lo tengo hace años y se ha puesto peor en los últimos años”, afirmó, al recordar que incluso su esposa suele llamarle la atención porque no escucha cuando otras personas le hablan en lugares públicos.

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Pese a la pérdida auditiva, aseguró que puede mantener una conversación sin inconvenientes cuando habla cara a cara con otra persona. Sin embargo, reconoció que las dificultades aparecen en ambientes con mucho ruido, como restaurantes o espacios concurridos.