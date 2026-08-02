Samara Weaving interpretará a Emma Frost en nuevo filme de 'X-Men'

Marvel Studios estaría cada vez más cerca de definir al nuevo equipo de mutantes para su próxima película de X-Men, y uno de los primeros grandes nombres en sumarse sería Samara Weaving, quien interpretará a Emma Frost.
De acuerdo con información de Deadline, la actriz fue elegida por el director Jake Schreier y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, después de un proceso de selección en el que varias intérpretes fueron consideradas para el papel. Hasta el momento, Marvel no ha realizado un anuncio oficial sobre el reparto.
El personaje de Emma Frost fue uno de los más buscados dentro del nuevo elenco de X-Men, ya que el estudio realizó diversas reuniones con actrices para encontrar a la intérprete ideal. Según los reportes, la audición de Weaving fue la que terminó convenciendo al equipo creativo.
Emma Frost apareció por primera vez en los cómics de X-Men en la década de los 80 como una villana, pero con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en una integrante fundamental del equipo mutante, gracias a sus habilidades como telépata y su capacidad para transformarse en una forma de diamante orgánico.
En el cine, el personaje fue interpretado anteriormente por January Jones en X-Men: Primera Generación y tuvo una breve aparición en X-Men: Días del Futuro Pasado.
La llegada de Weaving representa un nuevo paso para el regreso de los mutantes al Universo Cinematográfico de Marvel, luego de que Disney adquiriera 20th Century Fox en 2019 y recuperara los derechos cinematográficos de personajes como los X-Men y Deadpool.
La cinta comenzó a tomar forma con la incorporación de Jake Schreier como director, mientras que Lee Sung Jin, creador de Beef, y Joanna Calo, cocreadora de The Bear, trabajan en el desarrollo del guion.
Aunque durante el pasado Salón H de la Comic-Con no se revelaron detalles sobre los X-Men, Marvel continúa trabajando en la construcción del proyecto y en la selección de los actores que darán vida a los principales personajes de la franquicia.
LEA: 'Spider-Man: Brand New Day' supera a 'Avengers: Endgame' y bate récord en taquilla
Samara Weaving llega al proyecto en uno de los mejores momentos de su carrera, luego de protagonizar en 2026 Ready or Not 2: Here I Come, secuela de la cinta de terror de 2019 Ready or Not, además de formar parte del thriller Over Your Dead Body y de Carolina Caroline, producción que recibió buenos comentarios tras su estreno.
La actriz australiana se suma así al esperado regreso de los mutantes al Universo Cinematográfico de Marvel, una producción que busca marcar una nueva etapa para los personajes después de varios años fuera de la continuidad principal del estudio.