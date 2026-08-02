Samara Weaving interpretará a Emma Frost en nuevo filme de 'X-Men'

Ciudad de México.

Marvel Studios estaría cada vez más cerca de definir al nuevo equipo de mutantes para su próxima película de X-Men, y uno de los primeros grandes nombres en sumarse sería Samara Weaving, quien interpretará a Emma Frost.

De acuerdo con información de Deadline, la actriz fue elegida por el director Jake Schreier y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, después de un proceso de selección en el que varias intérpretes fueron consideradas para el papel. Hasta el momento, Marvel no ha realizado un anuncio oficial sobre el reparto.

El personaje de Emma Frost fue uno de los más buscados dentro del nuevo elenco de X-Men, ya que el estudio realizó diversas reuniones con actrices para encontrar a la intérprete ideal. Según los reportes, la audición de Weaving fue la que terminó convenciendo al equipo creativo.

Emma Frost apareció por primera vez en los cómics de X-Men en la década de los 80 como una villana, pero con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en una integrante fundamental del equipo mutante, gracias a sus habilidades como telépata y su capacidad para transformarse en una forma de diamante orgánico.