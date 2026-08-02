JOH comparecerá este lunes en audiencia por lavado de activos y fraude

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado fue citado para comparecer este lunes 3 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana, a la audiencia de declaración de imputado por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude, informó este domingo el Poder Judicial. La diligencia fue programada por el Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, luego de que el expediente fuera remitido por la Corte Suprema de Justicia al juez competente para continuar con el proceso penal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público deberá realizar la lectura íntegra del requerimiento fiscal y exponer los hechos en los que sustenta la acusación presentada contra el exmandatario. Según la información proporcionada por las autoridades judiciales, Hernández Alvarado es señalado de una posible participación en los delitos de lavado de activos y fraude, extremos que serán formalmente expuestos y ratificados durante el desarrollo de la audiencia. El Poder Judicial indicó que la comparecencia no se llevará a cabo en las instalaciones del juzgado, sino en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, debido a que ese recinto cuenta con las condiciones físicas y de seguridad necesarias para este tipo de procesos judiciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En esta primera etapa del proceso, el juez conocerá las medidas cautelares que solicitará el Ministerio Público contra el expresidente, así como los planteamientos que presentará la defensa técnica de Hernández. Posteriormente, el juez resolverá conforme a derecho si impone o no las medidas solicitadas y determinará las condiciones bajo las cuales continuará el proceso penal. La resolución también establecerá la fecha en la que deberá realizarse la audiencia inicial, considerada una de las etapas más importantes del procedimiento judicial.

Acusación