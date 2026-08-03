"Las Guerreras K-pop" sorprende con soundtrack de aniversario y artículos de colección

El fenómeno de "Las Guerreras K-pop" continúa creciendo más allá de Netflix. Después de conquistar al público con la historia de HUNTR/X y sus canciones, la producción celebra su primer aniversario con una nueva edición física de su banda sonora.

El lanzamiento ya aparece disponible en Amazon México e incorpora contenido que no formaba parte de las primeras versiones del álbum. Además de nuevas canciones, el paquete incluye artículos sorpresa pensados especialmente para quienes coleccionan productos relacionados con Rumi, Mira y Zoey.

La edición especial celebra el primer año del estreno de "Las Guerreras K-pop" con una versión ampliada de su banda sonora. El disco incluye cuatro pistas adicionales que no habían sido publicadas anteriormente en formato CD, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del lanzamiento.

El producto disponible en Amazon es una edición exclusiva en formato CD de audio, fabricada y distribuida bajo el sello Republic Records. La ficha del artículo indica que se trata de un disco físico con dimensiones aproximadas de 14 por 12.4 centímetros.