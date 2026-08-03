"Las Guerreras K-pop" sorprende con soundtrack de aniversario y artículos de colección

El fenómeno de "Las Guerreras K-pop" continúa creciendo más allá de Netflix. Después de conquistar al público con la historia de HUNTR/X y sus canciones, la producción celebra su primer aniversario con una nueva edición física de su banda sonora.
El lanzamiento ya aparece disponible en Amazon México e incorpora contenido que no formaba parte de las primeras versiones del álbum. Además de nuevas canciones, el paquete incluye artículos sorpresa pensados especialmente para quienes coleccionan productos relacionados con Rumi, Mira y Zoey.
La edición especial celebra el primer año del estreno de "Las Guerreras K-pop" con una versión ampliada de su banda sonora. El disco incluye cuatro pistas adicionales que no habían sido publicadas anteriormente en formato CD, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del lanzamiento.
El producto disponible en Amazon es una edición exclusiva en formato CD de audio, fabricada y distribuida bajo el sello Republic Records. La ficha del artículo indica que se trata de un disco físico con dimensiones aproximadas de 14 por 12.4 centímetros.
Netflix también confirmó que la edición de aniversario llegará en diferentes presentaciones físicas, incluidas versiones en CD y vinilo. El lanzamiento forma parte de una campaña más amplia que contempla juguetes, accesorios, ropa y otros productos inspirados en la película animada.
El precio puede modificarse según el vendedor, los gastos de importación y la disponibilidad al momento de realizar la compra.
La publicación señala que el artículo es vendido y enviado desde Amazon Estados Unidos, por lo que se trata de un producto importado. Esto significa que la fecha estimada de entrega, el costo final y las condiciones de devolución pueden ser distintos.
También existe una versión en vinilo de la banda sonora, cuyo precio es más elevado que el del CD. Sin embargo, la publicación enlazada corresponde específicamente a la Anniversary Edition exclusiva de Amazon en formato CD, por lo que conviene revisar la presentación antes de finalizar la compra.