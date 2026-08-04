Padre de Emily: “Me duele que sea el último día que puedo tener a mi hija”

“Totalmente muy agradecido por el acompañamiento de todo el pueblo que se ha unido al dolor de la familia. Estamos muy agradecidos por el apoyo y las muestras de amor hacia la niña”, expresó sumido en la consternación Elmer Amílcar Muñoz, padre de Emily Dayana Muñoz, la menor de 9 años hallada sin vida en Sabá, departamento de Colón.
Con la voz quebrantada, el acongojado progenitor compartió la enorme pena que embarga a su hogar en el último adiós a su pequeña. “Me duele que sea el último día que puedo tener a mi hija a mi lado. Pero así lo decidió Dios. Es un hecho repugnante lo que hicieron con la pobre bebé. Quisiera que esto no le volviera a pasar a ningún niño, porque es algo muy difícil para un padre y una madre”, lamentó.
Hasta el momento, la familia asegura no tener detalles concretos sobre los responsables de arrebatarle la vida a la niña. “Hasta ahorita no tenemos ninguna información. Esperamos que muy pronto las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan darnos una respuesta”, exigió el progenitor, sumándose al clamor unánime de justicia que embarga a la comunidad.
Al recordar a su pequeña, Muñoz no pudo contener la nostalgia al describirla como una niña ejemplar. “Ella era muy amorosa, muy hermosa y cariñosa con su hermanito, conmigo, con su mamá y con todo el mundo. Era muy tranquila; por eso la gente le tenía tanto cariño”, relató con profunda tristeza.
Finalmente, en medio del desgarrador momento, el acongojado padre envió un mensaje: “Que Dios los bendiga a todos y que cuidemos a nuestros hijos. Un consejo que les doy es que no los descuidemos”, concluyó altamente conmovido.
Hallazgo del cadáver
El cuerpo de la menor fue hallado dentro de una bolsa de plástico negra, abandonado entre las densas plantaciones de una finca de palma africana en la zona.
Emili fue vista con vida por última vez el sábado durante la mañana en el patio de su residencia, lugar de donde desapareció sin dejar rastro, desencadenando una angustiosa búsqueda por parte de sus familiares que terminó con el fatídico desenlace.
Los informes preliminares de la autopsia practicada al cadáver confirmaron que la niña murió de manera violenta.