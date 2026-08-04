Padre de Emily: “Me duele que sea el último día que puedo tener a mi hija”

Sabá

“Totalmente muy agradecido por el acompañamiento de todo el pueblo que se ha unido al dolor de la familia. Estamos muy agradecidos por el apoyo y las muestras de amor hacia la niña”, expresó sumido en la consternación Elmer Amílcar Muñoz, padre de Emily Dayana Muñoz, la menor de 9 años hallada sin vida en Sabá, departamento de Colón. Con la voz quebrantada, el acongojado progenitor compartió la enorme pena que embarga a su hogar en el último adiós a su pequeña. “Me duele que sea el último día que puedo tener a mi hija a mi lado. Pero así lo decidió Dios. Es un hecho repugnante lo que hicieron con la pobre bebé. Quisiera que esto no le volviera a pasar a ningún niño, porque es algo muy difícil para un padre y una madre”, lamentó.

Hasta el momento, la familia asegura no tener detalles concretos sobre los responsables de arrebatarle la vida a la niña. “Hasta ahorita no tenemos ninguna información. Esperamos que muy pronto las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan darnos una respuesta”, exigió el progenitor, sumándose al clamor unánime de justicia que embarga a la comunidad. Al recordar a su pequeña, Muñoz no pudo contener la nostalgia al describirla como una niña ejemplar. “Ella era muy amorosa, muy hermosa y cariñosa con su hermanito, conmigo, con su mamá y con todo el mundo. Era muy tranquila; por eso la gente le tenía tanto cariño”, relató con profunda tristeza. Finalmente, en medio del desgarrador momento, el acongojado padre envió un mensaje: “Que Dios los bendiga a todos y que cuidemos a nuestros hijos. Un consejo que les doy es que no los descuidemos”, concluyó altamente conmovido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hallazgo del cadáver