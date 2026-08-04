Ariana Grande dice que su decisión de retirarse un tiempo no fue "impulsiva"

La cantante estadounidense Ariana Grande aseguró en su último concierto que la decisión de tomarse un descanso tras finalizar su gira no fue algo "reactivo ni impulsivo", pese a la avalancha de comentarios que ha recibido en los últimos meses sobre su estado de salud.
"El anuncio que se hizo no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que había planificado y preparado en silencio hace mucho tiempo, y es una decisión que tomé de forma meditada y con plena conciencia", apuntó la artista anoche durante un 'show' en Chicago.
El pasado fin de semana, un representante de Grande declaró a la revista People que la artista se alejará de los focos tras terminar su gira 'The Eternal Sunshine Tour' ante el "constante escrutinio público".
En los últimos meses, la cantante ha recibido numerosos comentarios que señalan su delgadez y especulan que podría padecer un trastorno de alimentación.
La también actriz lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, 'Petal', y el videoclip de su sencillo del mismo nombre ha intensificado este debate en redes sociales.
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La retirada de Ariana Grande reabre un debate: ¿porqué está tan normalizado opinar sobre el cuerpo de las celebrities?♬ sonido original - Código Nuevo
Durante su concierto en Chicago, la artista señaló que "muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo":
"Sí, hay que establecer límites. Los seres humanos a veces también necesitan un respiro. Y, además, esta es y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa".
"Quiero compartir esto porque he oído que mis fans estaban preocupados de que la negatividad me estuviera arruinando las cosas, pero tengo que decir que no podría ser más al contrario", aseguró, desatando los vítores y aplausos de los espectadores.
Grande recalcó así que, pese a los "rumores, nada podrá jamás distorsionar mi realidad ni ser más real o significativo para mí que este amor que compartimos".
"Esta gira ha sido la experiencia más sanadora, bonita, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida", insistió.
People confirmó el pasado domingo que Grande no participará en la reposición del musical 'Sunday in the Park with George', en el West End de Londres, prevista para el próximo verano y donde iba a compartir escenario con su compañero de reparto en 'Wicked' Jonathan Bailey.
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Todos vieron lo mismo, casi nadie ve lo importante.♬ sonido original - AndresSimon_
Cercanos a la artista dan sus opiniones
El sitio Page Six ha hablado con varias fuentes cercanas que detallan los motivos de su sorprendente decisión de retirarse de la vida pública.
"Ha estado feliz con sus recientes conciertos y de volver a los escenarios, pero ha estado sobrecargada de trabajo", declaró una fuente en exclusiva a Page Six sobre Ariana Grande.
"No ha parado ni un segundo y eso le está pasando factura. Nunca ha llevado bien el escrutinio público y los constantes comentarios sobre su peso no ayudan".
Una segunda fuente afirmó que la decisión de Grande tuvo menos que ver con su carga de trabajo y más con la atención constante que rodea su vida personal y su imagen.
“Ha estado en un momento excelente durante la gira. Le encanta y ha sido una experiencia muy positiva”, dijo la segunda fuente, enfatizando que fue el “escrutinio público constante”, más que su agenda, lo que contribuyó a su decisión de bajar el ritmo.
Una tercera fuente dijo que la ganadora del Grammy, de 33 años, simplemente llegó a un punto en el que supo que necesitaba priorizarse.
“Ha estado trabajando sin parar durante mucho tiempo y finalmente llegó a un punto en el que se dio cuenta de que necesitaba darse permiso para tomarse un respiro”, dijo la fuente a Page Six.
“Pasará tiempo con su familia y amigos, con sus seres queridos, y simplemente disfrutará de un merecido descanso”.
La fuente añadió que abandonar “Sunday in the Park with George” “no fue una decisión fácil en absoluto”. “Lo pensó mucho porque estaba realmente ilusionada, pero al final sintió que era la decisión correcta para el momento vital en el que se encuentra”, dijo la fuente.
“Ahora mismo no hay una fecha fija para su regreso. Está tomándose las cosas con calma y no se presiona para tomar decisiones todavía”.
Según la fuente, Grande también se ha sentido abrumada por todo lo que ha asumido en los últimos años.
“En cuanto a lo que la llevó a tomar esta decisión, no fue un incidente específico”, explicó la fuente.
“Entre todo lo que ha asumido en los últimos años y toda la atención que ha recibido últimamente, sintió que por fin era hora de bajar el ritmo y priorizarse a sí misma por un tiempo”.