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Kate del Castillo habla sobre la salud de su padre Eric del Castillo

Eric del Castillo tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a una complicación de salud que requirió su ingreso a quirófano

Kate del Castillo habla sobre la salud de su padre Eric del Castillo

La actriz Kate del Castillo y su padre Eric del Castillo.
México.

Semanas después de que Eric del Castillo fuera hospitalizado de emergencia para someterse a una cirugía, Kate del Castillo compartió una actualización sobre el estado de salud de su padre.

La actriz reveló detalles sobre la recuperación de su papá, explicó cómo se encuentra actualmente y contó cómo festejó su cumpleaños número 92.

El pasado 15 de julio, Eric del Castillo tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a una complicación de salud que requirió su ingreso a quirófano.

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En aquel momento, su hija, Verónica del Castillo, explicó que se trataba de un problema vascular. El actor tuvo que someterse a un cateterismo debido a una obstrucción en las arterias de las piernas, con el objetivo de restablecer la circulación y evitar mayores complicaciones.

Poco después, Verónica informó que el procedimiento había sido exitoso y que Eric ya se encontraba en recuperación. Además, aclaró que, en términos generales, la salud de su corazón era buena y que la complicación estaba relacionada específicamente con la circulación en sus piernas.

La actriz explicó que Eric del Castillo fue dado de alta pocos días antes de cumplir 92 años y que actualmente se encuentra en muy buen estado de salud.

Kate también señaló que sus padres gozan de buena salud y reconoció que, aunque pueden presentar algunas complicaciones propias de la edad, su papá continúa disfrutando de una buena condición y salud física a sus 92 años.

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Redacción La Prensa
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