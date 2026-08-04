Presentan requerimiento fiscal contra el exdiputado Bartolo Fuentes

Tegucigalpa.

Este martes fue presentado por el Ministerio Público un requerimiento fiscal contra Bartolo Fuentes, exdiputado por Yoro, por presunta violencia contra la mujer. Esto después de una denuncia presentada por Kathia Crivelli, entonces congresista, tras una confrontación ocurrida en mayo en el hemiciclo.

En aquel momento, la parlamentaria relató que Fuentes la insultó y golpeó sin provocación previa mientras se encontraba en el comedor del Congreso, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, luego de que la sesión parlamentaria hubiera sido pospuesta para más tarde ante la falta de quorum. Diputados de la oposición denunciaron que no se encontraban en el hemiciclo porque les impidieron el ingreso al mismo. Según consta en el documento oficial de la denuncia, compartido en redes sociales por Crivelli, ella detalló que el congresista la agredió verbalmente con palabras soeces y posteriormente la golpeó en el cuello. Afirmó además que Fuentes expresó que podía agredirla sin consecuencias, argumentando su condición de diputado. La situación fue presenciada por otros funcionarios que acudieron ante los gritos de ella. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Crivelli agregó que no era la primera vez que Bartolo Fuentes incurre en actos de violencia contra mujeres, mencionando que existen antecedentes de agresiones verbales y físicas por parte del legislador.

Fijan fecha para audiencia