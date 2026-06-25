Remueven a directora del kínder Josefa Lastiri tras protestas de padres

San Pedro Sula, Cortés.

Los manifestantes denunciaron presuntas irregularidades administrativas y expresaron inconformidad con decisiones internas adoptadas por la dirección del centro.

Desde el pasado 22 de junio, un grupo de padres cerró las instalaciones del jardín de niños, ubicado en el barrio Barandillas, y colocó candados en el portón principal como medida de presión.

La Dirección Departamental de Educación confirmó la separación temporal de Esther Moreno como directora del kínder Josefa Lastiri, en San Pedro Sula, luego de varios días de protestas protagonizadas por padres de familia que exigían cambios en la administración del centro educativo.

Tras varias reuniones entre autoridades educativas, docentes y representantes de los padres, se alcanzó un acuerdo que permitirá la reanudación de las clases y el nombramiento de una nueva autoridad en el centro educativo.

Claudia, presidenta de la Asociación de Padres de Familia (AFP), celebró la resolución y aseguró que la decisión representa una respuesta favorable para los estudiantes.

“La verdad que dándole gracias a Dios principalmente, porque la resolución es a favor de los niños y a favor de nosotros como padres. Fuimos escuchados y le damos gracias también a las autoridades correspondientes porque nuestra voz sí vale”, expresó.

La representante indicó que la directora será removida del centro educativo y que las autoridades enviarán una nueva directora para asumir la administración del kínder.

Asimismo, destacó que las jornadas de protesta fueron difíciles para los padres de familia, pero consideró que valieron la pena por el bienestar de los menores. “Fueron dos días consecutivos aguantando sol y hambre, pero todo sea por el bien de nuestros hijos y por su educación”, manifestó.

Claudia también afirmó que los padres continuarán apoyando al centro educativo mediante diversas actividades orientadas a mejorar las condiciones de la institución. Según explicó, el objetivo es que el kínder continúe siendo una de las principales opciones educativas de la ciudad.

Por su parte, Suyapa Acoto, la directora municipal de Educación, señaló que la decisión fue tomada luego de escuchar a todas las partes involucradas durante tres días de diálogo.

“Lo primordial son los niños y en pos de eso nosotros estamos aquí”, afirmó la funcionaria, quien agregó que las clases se reanudarán con normalidad mientras se desarrolla el proceso administrativo correspondiente.

Acoto explicó que, debido a los procedimientos legales establecidos, no es posible realizar cambios definitivos de manera inmediata. Sin embargo, confirmó que Esther Moreno fue asignada temporalmente a la Distrital Número 27 mientras se resuelve su situación.

“Sí vamos a mandarle un nuevo director, como lo dice la ley, pero en el tiempo que corresponda. Por ahora ella estará en la distrital mientras el proceso se lleva a cabo”, detalló la directora municipal.

Con el acuerdo alcanzado, las autoridades educativas esperan normalizar las actividades académicas en el kínder Josefa Lastiri y garantizar la continuidad de la educación de los estudiantes, mientras avanza el procedimiento administrativo relacionado con la dirección del centro.