Piden destitución de la maestra Esther Moreno en la Josefa Lastiri del barrio Barandillas

San Pedro Sula, Honduras.

Un grupo de padres de familia del kínder Josefa Lastiri, ubicado en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula, exigió este lunes la destitución de la maestra Esther Moreno, quien funge como directora del centro educativo, al denunciar presuntas irregularidades administrativas y cambios internos que han generado inconformidad en la comunidad escolar. Los manifestantes señalaron que la actual directora habría asumido el cargo hace menos de dos meses y que, desde su llegada, se han registrado decisiones que no han sido consultadas con los padres de familia, lo que ha provocado malestar y protestas en el centro educativo. Entre las principales quejas, los padres afirman que espacios destinados al aprendizaje habrían sido modificados, incluyendo el uso de aulas como bodegas y la reubicación de áreas de juegos para los niños.

También expresaron preocupación por la presencia de objetos considerados de riesgo dentro de las aulas, como televisores de gran tamaño, los cuales, según los denunciantes, podrían representar un peligro para los menores de edad. Otro de los señalamientos está relacionado con fallas en el servicio eléctrico y la climatización del centro educativo, situación que, según los padres, dejó a los niños expuestos a altas temperaturas durante varias horas de clases por varios días. Los padres aseguran que han presentado solicitudes y denuncias ante instancias educativas departamentales y municipales, pero afirman que no han recibido respuesta hasta el momento. “Por eso hoy amanecimos con banderas cerrando las puertas del centro, porque queremos una respuesta inmediata”, expresó una de las madres de familia durante la protesta. Algunos manifestantes también indicaron que la directora no se habría presentado formalmente ante toda la comunidad educativa al asumir el cargo, lo que habría contribuido a la falta de comunicación entre ambas partes.

Respuesta de la directora