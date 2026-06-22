Capturan en San Pedro Sula a hondureño deportado con alerta roja de Interpol

Cortés, Honduras.

Un hondureño fue capturado este lunes inmediatamente después de su deportación desde Estados Unidos, tras confirmarse que contaba con una notificación roja de búsqueda internacional emitida por Interpol por su presunta vinculación en el delito de tráfico ilícito de personas agravado. El detenido fue identificado como Brayan José Ramírez Velásquez, de 34 años, quien se desempeña como mecánico y era requerido por la justicia hondureña mediante una orden de captura vigente. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre llegó al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos y fue detenido apenas descendió del avión, luego de que las autoridades verificaran su identidad en el sistema de alertas internacionales.

La notificación roja de Interpol fue emitida bajo el número 3437-3-2026, luego de que un juzgado con competencia nacional en la capital hondureña librara la orden de captura el 10 de febrero de 2026. Las autoridades señalan a Ramírez Velásquez como presunto responsable del delito de tráfico ilícito de personas agravado, en perjuicio de dos ciudadanos hondureños. Según la investigación, el caso estaría relacionado con el traslado ilegal de personas con destino a Estados Unidos, aunque dicho viaje no se habría concretado. Se indicó que las víctimas habrían realizado pagos con la intención de ser movilizadas de manera irregular fuera del país, situación que actualmente forma parte del expediente investigativo. La detención se ejecutó tras la verificación del nombre del sospechoso en los sistemas de seguridad internacional, lo que activó de inmediato el protocolo de captura por parte de las autoridades.