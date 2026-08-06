Matan a comerciante de ganado cuando iba a ordeñar sus vacas en una finca de Olancho

Gualaco, Olancho

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima se desplazaba hacia la propiedad cuando descendió de su vehículo para cruzar un río a pie, momento que habría sido aprovechado por sujetos armados para atacarlo.

Un comerciante de ganado identificado como Orlin Francisco Turcios Guillén , de 32 años, fue asesinado a balazos este jueves cuando se dirigía a ordeñar sus vacas en su finca ubicada en la aldea Guayacán de Gualaco, Olancho.

El cuerpo de Turcios Guillén quedó a pocos metros del automotor luego de recibir varios impactos de bala. Los responsables del crimen huyeron de la escena después de cometer el ataque.

Familiares del comerciante lamentaron lo ocurrido y solicitaron a las autoridades que investiguen el caso para que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

Orlin Francisco Turcios Guillén era reconocido en la zona por dedicarse al comercio de ganado, actividad que desarrollaba en el municipio de Gualaco.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre el móvil del crimen ni sobre posibles sospechosos relacionados con el asesinato.