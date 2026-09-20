Jorge Álvarez, convocado a la Selección de Honduras por baja de figura de Liga Nacional

La Selección Nacional de Honduras registra un cambio de última hora en su convocatoria, a pocas horas de que comience la concentración del equipo para sus próximos compromisos por la Liga de Naciones de la Concacaf.
El mediocampista del Olimpia, Jorge Álvarez, se incorpora a la Bicolor en sustitución de Nixon Cruz, quien finalmente causa baja de la convocatoria debido a una lesión, según la información que ha hecho oficial la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).
La salida de Nixon Cruz genera sorpresa, especialmente porque el futbolista de Real España venía de ser protagonista en la reciente jornada del Torneo Apertura 2026. El mediocampista marcó el gol con el que el conjunto aurinegro se impuso a Motagua en el clásico, convirtiéndose así en la figura del triunfo sampedrano.
Cruz terminó el partido con molestias en la rodilla. Este domingo fue sometido a exámenes médicos y, por recomendación del cuerpo médico, se determinó que deberá guardar cinco días de reposo, por lo que no podrá incorporarse a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
🚨 OFICIAL | Jorge Álvarez se incorpora a La H 🇭🇳— Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) September 21, 2026
El mediocampista 👤Jorge Álvarez se suma a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras para los compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf.
Álvarez ingresa en sustitución de 👤Nixon Cruz, quien causa baja por... pic.twitter.com/0Qnhq7P8bp
Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por José Francisco Molina decidió llamar a Jorge Álvarez. El mediocampista de Olimpia, que inicialmente no figuraba entre los convocados, recibe así la oportunidad de incorporarse al grupo para afrontar los próximos compromisos de la Bicolor.
Álvarez se suma a una convocatoria que tendrá importantes desafíos en la Liga de Naciones de Concacaf. Honduras deberá afrontar una serie de partidos ante Surinam, Martinica y Jamaica, torneo que será la primera prueba de fuego para el entrenador español.
Los partidos de Honduras están programados para el 25 de septiembre ante Surinam, como local; luego visitará a Jamaica el lunes 28. Posteriormente, la Bicolor viajará a Martinica para enfrentar a los locales el 2 de octubre y cerrará esta ventana internacional el lunes 5 de octubre, nuevamente en casa, ante Jamaica.