Jorge Álvarez, convocado a la Selección de Honduras por baja de figura de Liga Nacional

La Selección Nacional de Honduras registra un cambio de última hora en su convocatoria, a pocas horas de que comience la concentración del equipo para sus próximos compromisos por la Liga de Naciones de la Concacaf.

El mediocampista del Olimpia, Jorge Álvarez, se incorpora a la Bicolor en sustitución de Nixon Cruz, quien finalmente causa baja de la convocatoria debido a una lesión, según la información que ha hecho oficial la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

La salida de Nixon Cruz genera sorpresa, especialmente porque el futbolista de Real España venía de ser protagonista en la reciente jornada del Torneo Apertura 2026. El mediocampista marcó el gol con el que el conjunto aurinegro se impuso a Motagua en el clásico, convirtiéndose así en la figura del triunfo sampedrano.

Cruz terminó el partido con molestias en la rodilla. Este domingo fue sometido a exámenes médicos y, por recomendación del cuerpo médico, se determinó que deberá guardar cinco días de reposo, por lo que no podrá incorporarse a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.