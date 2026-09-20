Olimpia vs Independiente, EN VIVO, Liga Nacional, horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

La jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras llegará a su final este domingo con dos partidos, entre ellos el atractivo duelo que protagonizarán Olimpia y Atlético Independiente de Siguatepeque. El conjunto olimpista regresa a casa y, ante su afición, buscará reencontrarse con la victoria para mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato. En el torneo local, los dirigidos por Eduardo Espinel vienen de caer el pasado fin de semana ante Marathón en el Clásico Nacional, por lo que intentarán reaccionar y recuperar terreno en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, también llega con la moral en alto luego de su contundente victoria del pasado miércoles sobre Luis Ángel Firpo de El Salvador, resultado que le permitió sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana y asegurar su boleto a la Concacaf Champions Cup 2027. En la clasificación de la Liga Nacional, Olimpia ocupa actualmente el tercer lugar con 14 puntos, por detrás de Marathón y Real España, por lo que un triunfo ante el Atlético Independiente le permitiría mantenerse cerca de los primeros puestos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, las Panteras del Atlético Independiente atraviesan un buen momento. El equipo dirigido por el español Juanfran García ha mostrado una mejoría en sus últimos dos compromisos, en los que empató ante Motagua y posteriormente derrotó al Juticalpa FC. El conjunto de Siguatepeque buscará prolongar esa racha positiva y dar la sorpresa este domingo en la capital hondureña, donde intentará sumar ante uno de los grandes del fútbol nacional.

Cabe destacar que este será un duelo inédito en la Liga Nacional de Honduras, ya que Olimpia y Atlético Independiente se enfrentarán por primera vez en la máxima categoría del fútbol hondureño.

HORARIO Y DÓNDE VERLO