Espinel señala claves del buen inicio de Olimpia y defiende a futbolista

Tegucigalpa, Honduras.

Espinel evaluó el arranque y también elogió a Jorge Benguché, delantero que llegó a 13 goles en la competición, convirtiéndose en el máximo anotador activo del torneo de la Concacaf.

Primero fue la victoria en la Supercopa 2026 ante Motagua y luego el triunfo sobre el Mixco en la Copa Centroamericana, un camino nada fácil según dejó saber en conferencia de prensa.

Eduardo Espinel ha comenzado con el pie derecho el nuevo semestre con el Olimpia; el DT uruguayo ha amarrado dos victorias sumamente importantes de cara a lo que se viene.

El DT dejó, de igual forma, sus impresiones sobre los fichajes y acerca de lo que le depara al Olimpia tras estas dos victorias consecutivas.

"Contento por el resultado porque en esta clase de torneos es importante ganar de local. Sabíamos que iba a ser difícil; a veces, tras una gran victoria como la del jueves (contra Motagua), se puede sufrir un traspié. Además, Mixco es un buen equipo que viene con un buen proceso en Guatemala: tiene una base sólida de futbolistas y saben a lo que juegan. El esfuerzo del jueves nos costó mucha energía y eso se reflejó en el terreno de juego, pero lo más importante es que se logró la victoria."

¿Qué sensaciones le dejan los fichajes que ha realizado?

"A ver, no nos podemos dejar llevar solo por los resultados. Tuvimos dos victorias, pero más adelante en ambos torneos nos tocará enfrentar a rivales de mayor nivel. También están entrando muchos chicos jóvenes; estoy contento y feliz, pero en mi cabeza sé que aún hay muchas cosas por mejorar."

El semestre pasado no tuvo la mejor preparación, pero este sí. ¿Le beneficia esta parte física para lo que se viene?

"Sí, las pretemporadas son para eso, para asimilar la carga de partidos que se vienen. El tema aquí es tener a todos los jugadores disponibles, porque podés tener una gran preparación, pero si te faltan elementos, preocupa. La respuesta desde el punto de vista físico se va a notar más adelante, cuando el equipo tome ritmo competitivo."

Hay un jugador muy criticado en su club: Jorge Benguché, quien llegó a 13 goles y es el máximo goleador en Copa Centroamericana. ¿Qué mensaje le da?

"Ustedes ya saben que respeto las opiniones del hincha y de cada persona, así que no me corresponde responder a lo que piensen de él. Lo que sí puedo decir de Benguché —a quien conozco desde que estuvo en Uruguay, donde me tocó enfrentarlo— es que para mí es un orgullo tener un '9' como él. Lo valoro por cómo es como persona, por su forma de trabajar y por cómo suma al grupo. Seguro escucha las críticas, pero trabaja como el mejor. Que tenga 13 goles habla muy bien de su capacidad; para mí es uno de los mejores delanteros que he tenido en mi carrera como DT. Me toca felicitarlo y pedirle a la gente que lo disfrute, porque le va a dar mucho a Olimpia."

¿Era el inicio que esperaba?

"Uno siempre tiene la ilusión de comenzar bien, pero el arranque era bastante complicado: empezar jugando una final y luego competir en la Copa era difícil. Si me preguntaban antes de iniciar, no me lo proyectaba así, aunque sí trabajábamos para lograrlo. Lo que no va a cambiar en este grupo es la mentalidad de seguir adelante."