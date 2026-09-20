¿Qué impacto tendrá en el bolsillo de los hondureños el aumento de la TPM al 6%?

Tegucigalpa, Honduras. El Banco Central de Honduras (BCH) elevará la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 5.75% a 6%, una modificación que entrará en vigor este lunes 21 de septiembre de 2026 y que puede tener efectos sobre las condiciones de financiamiento en el sistema financiero nacional. El ajuste, anunciado por el BCH el viernes 18 de septiembre, representa un incremento de 25 puntos básicos y, según la institución, busca contribuir a contener las presiones inflacionarias que persisten en la economía hondureña.

La TPM funciona como una referencia para las operaciones interbancarias y para la postura de política monetaria del Banco Central. El BCH señaló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de 6.20% en agosto de 2026, por encima de la meta de inflación de 4%, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo.

La institución indicó que la decisión fue adoptada tras evaluar los riesgos internos y las condiciones financieras externas.

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El Banco Central explicó que la medida busca reducir presiones adicionales provenientes de la demanda y evitar efectos posteriores derivados del incremento de los precios de los combustibles. "El leve ajuste de la TPM permite mitigar presiones inflacionarias adicionales por el lado de la demanda agregada y efectos de segunda vuelta por el aumento en los precios de los combustibles para mantener la trayectoria de la inflación subyacente dentro del rango de tolerancia durante 2026, situada en agosto en 3.74%", abonó el BCH. El movimiento también modifica las condiciones bajo las cuales las instituciones financieras acceden a recursos y realizan operaciones en el mercado. Sin embargo, el presidente del BCH, Roberto Lagos, señaló que el aumento de la TPM no necesariamente implica un incremento inmediato en las tasas que cobran los bancos, debido, entre otros factores, a las condiciones de liquidez del sistema financiero.

Para los usuarios de servicios financieros, uno de los posibles efectos se relaciona con el costo de los préstamos. El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, consideró que la medida contribuye al objetivo de combatir la inflación, aunque advirtió que el crédito podría resultar más costoso para los clientes de los bancos.

Una decisión acertada, en la dirección correcta para combatir la elevada inflación. Asimismo son malas noticias para los emprendedores que encontrarán el crédito más caro. https://t.co/AetrY3krYt — Dante Mossi (@DanteMossi) September 19, 2026

El expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, señaló que "este nuevo ajuste puede provocar mayores alzas en el costo del crédito, afectando inversión, consumo y MIPYMES, y profundizando el riesgo de desaceleración". Por su parte, Erick Tejada, exministro de Energía y exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), manifestó que "la subida de la TPM en 25 puntos básicos en consonancia con el incremento de la FED; encarecerá el crédito y aumentará el ciclo de contracción de la economía". El economista Ismael Zepeda también explicó que el traslado de la decisión hacia las tasas que ofrecen las instituciones financieras puede tomar tiempo. "Aunque la transmisión no es inmediata a las tasas internas en el sistema financiero podremos observar en los próximos meses un incremento en los créditos y préstamos a nivel nacional".

#Honduras con el acople a la tasa de USA, el BCH recibe la señal de incrementar su TPM. Aunque la transmisión no es inmediata a las tasas internas en el sistema financiero podremos observar en los próximos meses un incremento en los créditos y préstamos a nivel nacional. https://t.co/CDNS2lmpK8 — Ismael Zepeda Galo (@ismaelzep) September 19, 2026