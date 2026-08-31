Cifras de Roberto Lagos sobre caída del lempira chocan con los datos oficiales

San Pedro Sula, Honduras

Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), comparó el deslizamiento del lempira frente al dólar durante los últimos años. Afirmó que la moneda se depreció 73 centavos en 2024 y un lempira en 2025, mientras que en 2026 el deslizamiento acumulado era de 42 centavos. “En 2024, ¿cuánto fue el deslizamiento? 73 centavos. El ritmo de deslizamiento fue de 3%, el lempira pasó de 24 a 25. En 2025, el lempira pasó de 25 a 26, un lempira. En este momento, ¿cuánto es el ritmo de deslizamiento? 42 centavos", aseguró (a partir del segundo 28).

Sin embargo, las cifras mencionadas por Lagos son inexactas al compararlas con los datos oficiales. Los montos citados por el funcionario no coinciden con los registros del BCH. En 2024, el lempira se depreció 0.65 lempiras por dólar, al pasar de 24.7657 a 25.4195, equivalente a 2.64%, y no 0.73 lempiras ni 3%, como afirmó Lagos. En 2025, la depreciación fue de 0.89 lempiras, al pasar de 25.5759 a 26.4757, equivalente a 3.52%, y no de un lempira. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre el 27 de enero y el 26 de agosto de 2026, el lempira se depreció 0.44 lempiras, al pasar de 26.5463 a 26.9865, equivalente a 1.66%, en lugar de los 0.42 lempiras señalados por Lagos. Las declaraciones de Lagos se producen en un contexto en el que el lempira alcanzó un nuevo nivel de depreciación frente al dólar el viernes 28 de agosto de 2026, cuando el tipo de cambio oficial de venta superó por primera vez la barrera de los 27 lempiras por dólar. De acuerdo con el BCH, ese día la tasa de compra se ubicó en 26.8667 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta alcanzó los 27.0010 lempiras. LA PRENSA Verifica consultó a Lagos sobre su aseveración a través de la Oficina de Información del BCH, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Distintas a las oficiales

​LA PRENSA Verifica revisó los datos del Banco Central sobre el tipo de cambio de referencia para contrastar las cifras mencionadas por Lagos. Este indicador permite conocer cuántos lempiras se necesitan para adquirir un dólar estadounidense. El BCH publica los valores diarios y las series históricas del tipo de cambio en el apartado de Estadísticas y Publicaciones de su sitio web . En 2024, el tipo de cambio pasó de 24.7657 lempiras por dólar al inicio del año a 25.4195 lempiras al cierre. La diferencia entre ambos valores es de 0.6538 lempiras, que, redondeada a dos decimales, equivale a 0.65 lempiras. Durante 2024, el lempira se depreció 0.65 lempiras frente al dólar y no 0.73 lempiras, como afirmó Lagos. Para calcular el porcentaje de depreciación de una moneda, se toma la diferencia entre el tipo de cambio final y el inicial, se divide entre el tipo de cambio inicial y el resultado se multiplica por 100. De esta manera, se determina cuánto aumentó el valor del dólar, en términos porcentuales, respecto al que tenía al inicio del período. Al aplicar este cálculo a los datos de 2024, la depreciación del lempira fue de 2.64%. Lagos mencionó un ritmo de deslizamiento de 3%, por lo que la cifra no coincide exactamente con el porcentaje registrado. En 2025, el tipo de cambio se situó en 25.5759 lempiras por dólar al inicio del período y en 26.4757 lempiras al final. La diferencia entre ambos valores fue de 0.8998 lempiras, equivalente a aproximadamente 0.90 lempiras. Esto significa que en 2025 la depreciación del lempira fue de aproximadamente 0.90 lempiras, frente al lempira mencionado por Lagos. Al calcular la depreciación porcentual correspondiente a 2025, el resultado es de 3.52%. La cifra también muestra que el porcentaje de depreciación fue superior al registrado durante 2024, cuando alcanzó 2.64%. Para 2026 , el período analizado parte del 27 de enero, fecha en que comenzó el nuevo gobierno de Nasry Asfura. Ese día, el tipo de cambio registrado fue de 26.5463 lempiras por dólar. Para el cierre del período se utiliza el valor de 26.9865 lempiras, correspondiente al 26 de agosto de 2026, fecha en que Lagos realizó la declaración. Entre ambos valores existe una diferencia de 0.4402 lempiras, que, redondeada a dos decimales, equivale a 0.44 lempiras. Entre el 27 de enero y el 26 de agosto de 2026, el lempira se depreció 0.44 lempiras frente al dólar y no 0.42 lempiras, como afirmó Lagos. El porcentaje de depreciación registrado durante ese período fue de 1.66%.