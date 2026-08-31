¿Cuánto necesita una familia sampedrana para sobrevivir una semana?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Alimentar a una familia, pagar el transporte y cubrir las necesidades básicas del hogar se ha convertido en un desafío para los sampedranos, debido al incremento constante en el precio de los productos de la canasta básica.
Para un hogar de cuatro integrantes, el presupuesto semanal puede rondar entre L4,500 y L5,500, considerando únicamente alimentación, movilización y algunas compras esenciales para el hogar. La cantidad puede aumentar cuando se suman gastos como alquiler, servicios públicos, educación, salud, combustible y otros compromisos que forman parte de la economía familiar.
El encarecimiento de los alimentos obliga a los consumidores a comparar precios, reducir cantidades y modificar sus hábitos de compra para intentar que el dinero alcance hasta el final de la semana.
La situación se vuelve todavía más complicada para las familias con presupuestos reducidos.
Iris Padilla, una de las consumidoras consultadas, manifestó que la canasta básica está cada vez más cara y que los constantes incrementos afectan directamente la economía de los hogares.
A su juicio, L2,000 pueden parecer una cantidad considerable, pero resultan insuficientes para una familia de cuatro o cinco integrantes, especialmente cuando se busca mantener una alimentación variada.
“Sin comer carne todos los días, variando y buscando economizar”, es como muchas familias intentan hacer rendir el presupuesto semanal, explicó.
La estrategia consiste en comprar únicamente lo indispensable y sustituir algunos productos por otros de menor precio, pero aun así el dinero resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades.
Durante los recorridos realizados en los mercados sampedranos, los consumidores señalaron principalmente el aumento en productos como papa y cebolla, además de otros alimentos utilizados diariamente en los hogares.
Aracely Arriaga, quien compra alimentos para una familia de tres integrantes, explicó que dispone de aproximadamente L2,300 para las compras de una semana.
“Con todo tan caro, L2,300 para la semana alcanza apenas para lo esencial”, manifestó.
Según explicó, con ese presupuesto debe prescindir prácticamente de las frutas y comprar solamente pequeñas cantidades de verduras, además de priorizar los productos indispensables para preparar las comidas.
El presupuesto, además, no contempla el transporte, por lo que el gasto semanal sería todavía mayor si debe desplazarse en vehículo particular o transporte público para realizar las compras y atender otras obligaciones.
El gasto de las familias no termina en el mercado. Para quienes poseen vehículo, el precio de los combustibles representa otro golpe al presupuesto.
El traslado hacia el trabajo, la escuela, los centros de salud, los mercados y otros lugares obliga a destinar parte de los ingresos al combustible o al pago del transporte público.
Los consumidores consultados coinciden en que el presupuesto familiar se ha visto presionado por el aumento de prácticamente todos los gastos cotidianos.
A esto se suman los gastos de educación de los hijos, compra de útiles, uniformes, alimentación escolar y otros desembolsos que pueden aparecer durante el mes.
Para los hogares de menores ingresos, cualquier gasto extraordinario puede significar reducir la compra de alimentos o recurrir al crédito.
Una de las principales preocupaciones expresadas por los consumidores es que los ingresos no aumentan al mismo ritmo que el costo de vida.
Los ciudadanos consultados consideran que el salario mínimo resulta insuficiente frente al encarecimiento de la canasta básica, particularmente para las familias con varios integrantes.
El problema se vuelve más evidente cuando, además de los alimentos, deben cubrir alquiler, energía eléctrica, agua potable, transporte, educación y salud.
En ese escenario, los hogares deben decidir qué gastos pueden postergar y cuáles son indispensables.
El incremento del costo de vida también ha sido objeto de análisis por parte de especialistas.
El sociólogo Denis Cabrera señaló que el impacto económico se siente en los hogares debido a los elevados precios de los alimentos, la vivienda y otros gastos fundamentales.
De acuerdo con el especialista, la presión sobre las familias no debe analizarse únicamente desde el precio de los alimentos, sino desde el conjunto de obligaciones que debe cubrir un hogar cada mes.
Honduras enfrenta así un escenario en el que una parte importante de los ingresos familiares se destina a cubrir necesidades básicas, dejando poco margen para el ahorro o para atender emergencias.
Los recorridos realizados por el equipo de prensa de Diario LA PRENSA en diferentes mercados de San Pedro Sula permitieron constatar los precios de diversos productos que forman parte de la alimentación diaria de los hondureños.
Los consumidores aseguran que los aumentos son constantes y que productos que anteriormente podían adquirir con facilidad ahora requieren una mayor cantidad de dinero.
La diferencia puede parecer pequeña cuando se observa el precio de un solo producto, pero al sumar cada compra de la semana el impacto se vuelve considerable.
Para una familia de cuatro integrantes, un presupuesto de L5,000 semanales equivale a unos L714 diarios para alimentación, transporte y otras necesidades básicas.
El monto puede parecer suficiente sobre el papel, pero en la práctica debe distribuirse entre numerosas obligaciones.
Y cuando aparecen gastos como una consulta médica, medicamentos, reparación del vehículo, materiales escolares o un incremento en los servicios públicos, el presupuesto destinado a la comida es uno de los primeros que debe ajustarse.
La realidad de los consumidores sampedranos refleja así una preocupación creciente: cada semana se necesitan más lempiras para comprar prácticamente lo mismo, mientras los ingresos de muchas familias permanecen sin cambios.