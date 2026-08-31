¿Cuánto necesita una familia sampedrana para sobrevivir una semana?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Alimentar a una familia, pagar el transporte y cubrir las necesidades básicas del hogar se ha convertido en un desafío para los sampedranos, debido al incremento constante en el precio de los productos de la canasta básica. Para un hogar de cuatro integrantes, el presupuesto semanal puede rondar entre L4,500 y L5,500, considerando únicamente alimentación, movilización y algunas compras esenciales para el hogar. La cantidad puede aumentar cuando se suman gastos como alquiler, servicios públicos, educación, salud, combustible y otros compromisos que forman parte de la economía familiar. El encarecimiento de los alimentos obliga a los consumidores a comparar precios, reducir cantidades y modificar sus hábitos de compra para intentar que el dinero alcance hasta el final de la semana. La situación se vuelve todavía más complicada para las familias con presupuestos reducidos. Iris Padilla, una de las consumidoras consultadas, manifestó que la canasta básica está cada vez más cara y que los constantes incrementos afectan directamente la economía de los hogares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A su juicio, L2,000 pueden parecer una cantidad considerable, pero resultan insuficientes para una familia de cuatro o cinco integrantes, especialmente cuando se busca mantener una alimentación variada.

“Sin comer carne todos los días, variando y buscando economizar”, es como muchas familias intentan hacer rendir el presupuesto semanal, explicó.

La estrategia consiste en comprar únicamente lo indispensable y sustituir algunos productos por otros de menor precio, pero aun así el dinero resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades.

Durante los recorridos realizados en los mercados sampedranos, los consumidores señalaron principalmente el aumento en productos como papa y cebolla, además de otros alimentos utilizados diariamente en los hogares. Aracely Arriaga, quien compra alimentos para una familia de tres integrantes, explicó que dispone de aproximadamente L2,300 para las compras de una semana. “Con todo tan caro, L2,300 para la semana alcanza apenas para lo esencial”, manifestó. Según explicó, con ese presupuesto debe prescindir prácticamente de las frutas y comprar solamente pequeñas cantidades de verduras, además de priorizar los productos indispensables para preparar las comidas. El presupuesto, además, no contempla el transporte, por lo que el gasto semanal sería todavía mayor si debe desplazarse en vehículo particular o transporte público para realizar las compras y atender otras obligaciones. El gasto de las familias no termina en el mercado. Para quienes poseen vehículo, el precio de los combustibles representa otro golpe al presupuesto. El traslado hacia el trabajo, la escuela, los centros de salud, los mercados y otros lugares obliga a destinar parte de los ingresos al combustible o al pago del transporte público. Los consumidores consultados coinciden en que el presupuesto familiar se ha visto presionado por el aumento de prácticamente todos los gastos cotidianos. A esto se suman los gastos de educación de los hijos, compra de útiles, uniformes, alimentación escolar y otros desembolsos que pueden aparecer durante el mes.

Para los hogares de menores ingresos, cualquier gasto extraordinario puede significar reducir la compra de alimentos o recurrir al crédito. Una de las principales preocupaciones expresadas por los consumidores es que los ingresos no aumentan al mismo ritmo que el costo de vida. Los ciudadanos consultados consideran que el salario mínimo resulta insuficiente frente al encarecimiento de la canasta básica, particularmente para las familias con varios integrantes. El problema se vuelve más evidente cuando, además de los alimentos, deben cubrir alquiler, energía eléctrica, agua potable, transporte, educación y salud. En ese escenario, los hogares deben decidir qué gastos pueden postergar y cuáles son indispensables. El incremento del costo de vida también ha sido objeto de análisis por parte de especialistas.