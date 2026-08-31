Así era Norma Ramírez, la gemela que murió tras escapar de un asalto en bus en TGU

Norma Nicoll Ramírez Arteaga, de 26 años, será recordada por sus familiares, amigos y allegados como una joven muy querida en Olanchito, Yoro, municipio donde tenía sus raíces y donde finalmente recibió el último adiós.
Hija del reconocido docente José Santos Ramírez y de "Charito" Arteaga, Norma creció rodeada del cariño de su familia y en compañía hermana gemela, María José Ramírez Arteaga.
La joven también cursaba la Carrera de Lenguas Extranjeras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde su muerte provocó consternación entre estudiantes, docentes y autoridades académicas.
"Nos unimos en oración al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos", expresó la UNAH en su comunicado de duelo tras la tragedia.
Su antiguo centro educativo, Minerva's Bilingual School, también lamentó la pérdida de la joven y expresó sus condolencias a sus familiares ante la inesperada tragedia.
La vida de Norma cambió de manera repentina durante un viaje en transporte público en Tegucigalpa. La joven se movilizaba en un rapidito, junto a su hermana gemela, cuando ocurrió el hecho que terminaría cobrándole la vida.
De acuerdo con la información preliminar, ambas se encontraban dentro de la unidad cuando se produjo un presunto asalto. Al sentirse amenazadas, las hermanas tomaron la decisión de lanzarse del bus en movimiento para ponerse a salvo.
La caída tuvo consecuencias especialmente graves para Norma. La joven impactó fuertemente contra el pavimento y sufrió lesiones severas en la cabeza.
Tras el accidente, Norma fue trasladada al Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde los médicos intentaron estabilizarla debido a la gravedad de su condición.
Desde ese momento permaneció en estado crítico y en coma. Mientras los días transcurrían, sus familiares mantuvieron la esperanza de que pudiera recuperarse de las lesiones provocadas por la caída.
Sin embargo, esa esperanza terminó el 27 de agosto. Después de varios días hospitalizada, Norma Nicoll murió a causa de la gravedad de las heridas que sufrió durante el incidente.
Su fallecimiento causó profundo dolor entre sus seres queridos y en Olanchito, donde familiares, amigos y vecinos se unieron para acompañar a la familia durante las horas más difíciles.
La tragedia también dejó con vida a su hermana gemela, María José, quien sufrió heridas de menor gravedad durante el incidente. La pérdida de Norma significó para ella y para su familia enfrentar una ausencia especialmente dolorosa.
Los restos de la joven fueron trasladados hasta Olanchito para su despedida. En el Jardín de Paz San Jorge, sus familiares le dieron el último adiós, mientras su madre y sus hermanas permanecieron cerca del féretro hasta el último momento.