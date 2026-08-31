Carlos Espina sufre duro revés y culpa a Donald Trump: "Estoy preocupado"

Carlos Eduardo Espina, presidente y propietario del Victoria de la Liga de Ascenso de Honduras, atraviesa un complicado momento luego de recibir una dura noticia. El influencer señaló sin rodeos a Donald Trump.
Carlos Eduardo Espina, propietario del Club Deportivo Victoria de la Liga de Ascenso de Honduras y reconocido creador de contenido en Estados Unidos, atraviesa un complicado momento en las redes sociales.
Carlos Eduardo Espina ha sacudido las redes sociales con lo último que informó.
El dueño del Victoria de la Liga de Ascenso atraviesa un complicado momento en las redes sociales luego de que TikTok suspendiera su cuenta oficial, en la que acumulaba más de 14 millones de seguidores.
El propio Espina fue quien confirmó la noticia a través de sus plataformas digitales y explicó que la suspensión se produjo el domingo 30 de agosto, bajo el argumento de una presunta violación de las normas de la comunidad de TikTok.
La decisión representa un duro golpe para el creador, debido al enorme alcance que había conseguido construir durante los últimos años y que lo convirtió en una de las figuras latinas más influyentes de la plataforma.
Espina cuestionó públicamente la decisión de TikTok y manifestó su desacuerdo con los motivos que, según él, habrían provocado el bloqueo de su cuenta.
El empresario y creador de contenido aseguró que revisó las normas que supuestamente estarían relacionadas con la suspensión y señaló que varias de ellas tenían relación con temas políticos que ha abordado recientemente.
"Si tú ves las supuestas normas de la comunidad, todas tienen que ver con Donald Trump, con inmigración, con los republicanos", expresó Espina al referirse a la situación.
El creador también planteó públicamente la posibilidad de que la suspensión pueda estar relacionada con el contenido político que ha publicado durante los últimos meses. "¿Censura? Bueno, pareciera. Ni modo, ya apelé a ver si me regresan la cuenta o no", manifestó.
Lejos de quedarse de brazos cruzados, Carlos Eduardo Espina confirmó que ya presentó una apelación ante TikTok con el objetivo de recuperar el acceso a su cuenta principal.
Ahora deberá esperar la respuesta de la plataforma, que tendrá que revisar el caso y determinar si la suspensión se mantiene o si finalmente decide restablecer el perfil. La cuenta @carlos_eduardo_espina era una de las principales herramientas de Espina para comunicarse con sus millones de seguidores y difundir sus contenidos.
Ahora, sin embargo, el gran desafío para Espina está fuera de las canchas. El futuro de su cuenta principal de TikTok dependerá del proceso de apelación que ya inició ante la plataforma.
Por esa razón, la posibilidad de que se trate de un caso de censura corresponde, por ahora, a la interpretación y acusación expresada públicamente por el propio Espina y no puede establecerse como un hecho confirmado.
Shin Fujiyama se unió a las muestras de apoyo para Carlos Espina, propietario del Victoria al que le bloquearon su cuenta oficial de Tik Tok.
Además de su faceta como creador de contenido y activista político, Carlos Eduardo Espina también ha incursionado en el fútbol hondureño.
Espina es propietario del Club Deportivo Victoria, institución de la Liga de Ascenso de Honduras. Su llegada al fútbol catracho despertó gran expectativa, debido precisamente a la enorme comunidad que posee en redes sociales y al interés que ha mostrado por desarrollar diferentes proyectos alrededor del club.
Su presencia en Honduras y su participación en el deporte nacional han ampliado todavía más su perfil público, convirtiéndolo en una figura que combina el mundo de las redes sociales, los negocios, la política y el fútbol.