¡Bombazos! Barcelona cierra tres fichajes antes del cierre del mercado de traspasos

Gabriel Jesús firmará inicialmente por dos temporadas, hasta junio de 2028, con la posibilidad de ampliar su vínculo por una campaña adicional, de acuerdo con las condiciones reportadas sobre la operación. La llegada del brasileño responde directamente a la necesidad del Barcelona de contar con un delantero capaz de ocupar la posición de '9', pero también de participar en diferentes zonas del ataque.