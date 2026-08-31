¡Bombazos! Barcelona cierra tres fichajes antes del cierre del mercado de traspasos

El Barcelona acelera en la recta final del mercado de fichajes y ha comenzado a cerrar operaciones que generan repercusión en el fútbol europeo.
El conjunto azulgrana ha puesto el acelerador en las últimas horas y trabaja en una renovación de su plantilla que combina experiencia para el primer equipo y apuestas de futuro para las categorías inferiores.
En la recta final del mercado de fichajes, el cuadro culé anunció tres fichajes.
El Barcelona cerró la incorporación de Mirza Catovic, centrocampista procedente del Stuttgart.
Catovic cuenta con 19 años de edad, su formación futbolística se desarrolló en Alemania y está vinculada al Stuttgart desde 2022, después de pasar por el Rot-Weiss Frankfurt.
El Barça, además, mantiene abierta la posibilidad de quedarse definitivamente con el jugador si cumple las condiciones estipuladas en el acuerdo.
Aunque las primeras informaciones lo describían como alemán, los registros oficiales del Stuttgart y la Bundesliga lo identifican con nacionalidad serbia.
El objetivo de su llegada a Barcelona es continuar con su proceso de formación y adaptarse a un nuevo contexto competitivo. La intención es que tenga protagonismo con el filial y pueda demostrar que está preparado para dar nuevos pasos en su carrera.
Otro movimiento es Mikael Baza, joven defensor procedente del Hamburgo y considerado una de las promesas del fútbol alemán. Barcelona llegó a un acuerdo con el club alemán para hacerse con los servicios del central, quien firmará un contrato hasta 2029.
Baza tiene apenas 16 años y es un central zurdo que destaca por sus condiciones físicas y su proyección. Además, ha formado parte de las selecciones juveniles de Alemania.
En principio, Baza estará vinculado al fútbol juvenil y al Barça Atlètic, con la intención de que vaya adquiriendo experiencia y pueda acercarse progresivamente a la dinámica del primer equipo.
El joven defensor también tiene un vínculo familiar bastante llamativo: es primo del internacional alemán Jonathan Tah, actualmente jugador del Bayern Múnich. La operación demuestra nuevamente que Barcelona está mirando más allá del presente y busca incorporar jóvenes talentos que puedan convertirse en futbolistas importantes en los próximos años.
Uno de los movimientos que más llama la atención es la llegada del delantero brasileño Gabriel Jesús, operación que toma fuerza después de que el Barcelona no pudiera avanzar por Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.
Las informaciones conocida apuntan a que Barcelona y Arsenal ya intercambiaron la documentación necesaria para completar la operación. El Barça pagará alrededor de 10 millones de euros fijos, mientras que otros 4 millones estarán sujetos al cumplimiento de diferentes variables deportivas..
Gabriel Jesús firmará inicialmente por dos temporadas, hasta junio de 2028, con la posibilidad de ampliar su vínculo por una campaña adicional, de acuerdo con las condiciones reportadas sobre la operación. La llegada del brasileño responde directamente a la necesidad del Barcelona de contar con un delantero capaz de ocupar la posición de '9', pero también de participar en diferentes zonas del ataque.
A sus 29 años, Gabriel Jesús aporta una amplia experiencia en el fútbol europeo. Antes de llegar al Arsenal pasó por el Manchester City, donde se consolidó como uno de los delanteros importantes de la Premier League.