La joven hondureña Alejandra Ulloa muere en EE UU; su pareja sería el sospechoso

La muerte violenta de una joven madre hondureña mantiene consternada a una familia de Ojos de Agua, Comayagua, que ahora busca repatriar sus restos y reencontrarse con la pequeña hija que dejó en Estados Unidos.
La víctima fue identificada como Alejandra Michelle Ulloa, de 21 años, quien perdió la vida en el estado de Missouri, Estados Unidos, en circunstancias que son investigadas por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la información preliminar proporcionada por familiares, el principal sospechoso del crimen sería su pareja sentimental, también de origen hondureño y procedente de Comayagua.
Según los reportes conocidos hasta ahora, el hombre habría llegado a la vivienda de Alejandra y, presuntamente, la habría atacado. Posteriormente, abandonó el lugar a bordo de un vehículo y desde entonces se desconoce su paradero.
La familia sostiene que el sospechoso habría permanecido sin contacto con la joven antes de presentarse en la vivienda. Posteriormente, vecinos alertaron a la Policía tras escuchar varios disparos en la zona. Estos detalles forman parte de la versión preliminar del caso y deberán ser esclarecidos por las autoridades estadounidenses a medida que avancen las investigaciones.
Alejandra era originaria de la comunidad de San Rafael, en Ojos de Agua, Comayagua, donde sus familiares la recuerdan como una joven madre que había construido su vida en Estados Unidos.
Su partida deja además a una niña de apenas dos años, quien quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses mientras se desarrolla el proceso correspondiente.
El caso ha generado preocupación entre los familiares de Alejandra en Honduras, quienes además de pedir que se esclarezca el crimen, enfrentan ahora el desafío de recuperar sus restos y trasladarlos hasta su comunidad de origen.
La familia desea darle el último adiós en su ciudad natal, por lo que ha solicitado apoyo para cubrir los gastos relacionados con la repatriación del cuerpo desde Estados Unidos.
El dolor se ha extendido entre familiares, amigos y allegados de la joven, quienes han expresado su solidaridad y han hecho llamados para ayudar a la familia durante este difícil momento.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para localizar al sospechoso y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte de Alejandra.
“Ella era mi hija”, expresó con profundo pesar Yeni Buezo en Facebook tras conocer la triste noticia.