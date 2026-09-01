¡Se acabó la novela! Decidido el equipo de Julián Álvarez en el cierre de mercado de fichajes

La novela no solamente se desarrolló en los despachos. La situación también comenzó a generar tensión alrededor del propio futbolista, especialmente entre una parte de la afición del Atlético de Madrid. Uno de los momentos más complicados ocurrió durante el partido frente al Villarreal por LaLiga. Julián fue recibido con silbidos por algunos sectores de la hinchada y terminó abandonando el terreno de juego en medio de un ambiente especialmente incómodo.