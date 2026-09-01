¡Se acabó la novela! Decidido el equipo de Julián Álvarez en el cierre de mercado de fichajes

El futuro de Julián Álvarez se convirtió en una de las grandes novelas del cierre del mercado de fichajes en Europa.
Durante las últimas semanas, el delantero argentino estuvo en el centro de todas las miradas debido a las distintas propuestas que recibió y, especialmente, por su intención de cambiar de aires para cumplir uno de sus grandes deseos profesionales: vestir la camiseta del FC Barcelona.
La situación llegó a generar una fuerte tensión entre el futbolista y el Atlético de Madrid, ya que la entidad rojiblanca dejó claro desde el primer momento que no estaba dispuesta a facilitar la salida de una de sus principales figuras.
El conjunto madrileño rechazó la posibilidad de negociar con el Barcelona y puso una postura firme sobre la mesa, obligando al argentino a analizar otras alternativas en este cierre de mercado.
En medio de esa situación apareció el Arsenal. El conjunto inglés realizó un par de ofertas para intentar hacerse con los servicios de Julián Álvarez y llegó incluso a un acuerdo con el Atlético de Madrid para concretar la operación. La propuesta económica convenció a la institución española, que estaba dispuesta a aceptar el traspaso bajo determinadas condiciones.
Sin embargo, faltaba la decisión más importante: la del propio jugador. Y Julián Álvarez dijo que no.
Álvarez no aceptó la propuesta del conjunto londinense y decidió permanecer en Madrid. Una de las cuestiones que habría pesado en su determinación fueron las dificultades que supondría trasladar a su familia al Reino Unido, en un contexto marcado por las restricciones migratorias posteriores al Brexit.
De esta manera, aunque el Atlético había encontrado una solución económica para su posible salida, la operación terminó frenándose por la decisión del propio delantero.
El delantero argentino habría tenido como prioridad recalar en el conjunto azulgrana, una posibilidad que tomó fuerza durante este mercado de fichajes. Sin embargo, el Atlético de Madrid fue contundente y rechazó cualquier negociación con el cuadro catalán. La postura del club madrileño fue clara: Julián no saldría rumbo al Barcelona.
La novela no solamente se desarrolló en los despachos. La situación también comenzó a generar tensión alrededor del propio futbolista, especialmente entre una parte de la afición del Atlético de Madrid. Uno de los momentos más complicados ocurrió durante el partido frente al Villarreal por LaLiga. Julián fue recibido con silbidos por algunos sectores de la hinchada y terminó abandonando el terreno de juego en medio de un ambiente especialmente incómodo.
Con el mercado de fichajes europeo llegando a su cierre este martes 1 de septiembre, la novela de Julián Álvarez finalmente llegó a su último capítulo.
Arsenal intentó llevárselo y alcanzó un acuerdo con el Atlético de Madrid, pero el delantero argentino rechazó la posibilidad de marcharse a Inglaterra. Barcelona apareció como el destino que más ilusión generaba en el futbolista, pero el Atlético se negó a negociar con el cuadro catalán.
Por lo tanto, Julián Álvarez continuará una temporada más como jugador del Atlético de Madrid.
Ahora comienza una etapa completamente diferente para el argentino. El delantero tendrá que dejar atrás todos los rumores y concentrarse nuevamente en el terreno de juego, mientras intenta reconstruir su relación con una afición que durante las últimas semanas mostró su malestar por la incertidumbre alrededor de su futuro.
La novela terminó, al menos por ahora. El Barcelona tendrá que esperar, Arsenal deberá buscar otra alternativa y Julián Álvarez seguirá defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid. El futuro del argentino volverá a estar bajo los reflectores, pero esta vez ya no por un traspaso, sino por lo que pueda demostrar sobre el terreno de juego.
Julián Álvarez podría dejar al Atlético de Madrid en enero del 2027, el delantero argentino esperará poder ser vendido en ese mercado de pases.