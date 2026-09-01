Sale a la luz quién fue el verdadero gran amor de la princesa Diana

Se cumplieron 29 años de la muerte de Diana de Gales, quien falleció a los 36 años tras el accidente automovilístico ocurrido en el túnel del Pont de l’Alma, en París.
A casi tres décadas de su partida, la vida de Lady Di continúa rodeada de historias, secretos e incógnitas, entre ellas una de las preguntas que más ha llamado la atención: ¿quién fue realmente el gran amor de la princesa?
Diana no fue una integrante de la realeza como las demás. Desde su llegada a la familia real británica rompió con algunos protocolos y mostró una cercanía poco habitual con el público.
Además, utilizó su enorme exposición mediática para dar visibilidad a causas que en aquella época estaban rodeadas de fuertes estigmas, convirtiéndose en una de las figuras más queridas y reconocidas del mundo.
A lo largo de los años se ha hablado de los importantes amores que marcaron su vida. Entre ellos destaca el entonces príncipe Carlos, padre de sus hijos y protagonista junto a Diana de uno de los matrimonios más mediáticos de la realeza.
También está Dodi Al-Fayed, el empresario egipcio que acompañó a Lady Di durante las últimas semanas de su vida y que murió junto a ella en el trágico accidente de París.
Sin embargo, existe otro hombre que, de acuerdo con distintos testimonios y personas cercanas a Diana, habría ocupado un lugar muy especial en su corazón: Hasnat Khan, un reservado cirujano cardíaco de origen pakistaní con quien mantuvo una relación durante casi dos años.
Diana conoció a Hasnat el 27 de agosto de 1995 en el Royal Brompton Hospital de Londres, cuando visitó a Joe Toffolo, esposo de una amiga, quien se recuperaba de una compleja operación cardíaca. En ese momento, Khan formaba parte del equipo médico que atendía al paciente.
El encuentro marcó el inicio de una relación que, lejos de los reflectores, habría significado para Diana una oportunidad de vivir un romance diferente a lo que ella había experimentado con sus anteriores amores.
Según los relatos sobre su relación, Diana quedó fascinada por la vocación de Hasnat, un hombre dedicado a salvar vidas y alejado del mundo de la fama. Poco después comenzaron a verse y aquella amistad se transformó en un romance que algunos allegados llegaron a considerar como uno de los más importantes de la vida de Lady Di.
Hasnat representaba para Diana algo que difícilmente encontraba en su vida pública: normalidad. En el pequeño apartamento del cirujano, ubicado en Chelsea, podía cocinar, ayudar con las tareas domésticas y disfrutar de una rutina sencilla, lejos de los fotógrafos y las obligaciones de la realeza.