Revuelo tras retiro de Messi de la Selección: Infantino reacciona y deja mensaje

Messi anunció su retiro de la Selección de Argentina y así reaccionaron en las redes. Infantino se pronunció.
La FIFA también destacó a Lionel Messi tras la decisión sobre su retiro de la Selección: "Leyenda. Legado. Leo".
ESPN: "Durante 20 años entregó todo por conseguir su más grande sueño: ganar la Copa del Mundo con Argentina. Gracias, Leo. Te vamos a extrañar".
La prensa argentina se muestra conmovida tras el anuncio de Messi: "Nos tenías guardada una emoción más, Leo".
DAZN: "Gracias, Messi por este viaje inolvidable".
Invictos: "El día, lamentablemente, llegó. Hoy, 31 de agosto de 2026, Lionel Messi anunció su retiro oficial de la Selección Argentina. Con una emotiva carta escrita por él mismo, el mejor jugador de todos los tiempos comunicó que decidió ponerle fin a su etapa con La Albiceleste".
El diario argentino Olé le dedicó un posteo donde aparece besando la Copa del Mundo que conquistó en Qatar-2022 y le agradeció por todo lo que le dio a la Albiceleste. "¡Gracias eternas, Messi!", publicaron.
La misma fuente llevó en su página web esta imagen de Messi,tras disputar su último partido con la selección en la final del Mundial-2026 que perdió contra los españoles.
El diario Marca catalogó como "bombazo" el retiro de Messi de la selección argentina. El delantero estuvo 21 años visitiendo la camiseta del combinado nacional, desde su debut oficial en agosto de 2005 ante Hungría.
El diario catalán Sport también se hizo eco de la noticia y publicó una frase que escribió el astro argentino para anunciar su adiós de la Albiceleste. "Me vacié, ya no tengo más para dar".
TyC Sports, diario de Argentina, colgó un video en redes sociales para despedir a Messi con una canción que dice "quisiera no decir adiós".
El periodista Gastón Edul subió la imagen de delantero con el Mundial conquistado hace cuatro años: "Leo Messi, el capitán, se retira de la selección argentina".
"Messi dice adiós a la selección argentina. No le debe nada a nadie. Argentina sí que sufre la pérdida de su gran capitán", reconoció David Faitelson, periodista mexicano de TUDN.
En otra publicación, Faitelson señaló todos los logros de Messi a nivel de selección, pero remarcó que "lo mejor, creame, no son los números". Cabe mencionar que Leo se conviertió en el máximo anotador histórico de la selección.
"Messi deja Argentina", publicó el diario AS luego de que el rosarino anunciara que no volverá a jugar con la selección.
El mediocampista Leandro Paredes le dedicó unas palabras: "Gracias por absolutamente todo. Sos y será siempre el más grande de todos. Te amamos, capitán".
Rodrigo de Paul publicó un emotivo mensaje donde resalta el amor incondicional que el '10' le tiene a su país, sus batallas internas para no abandonar, su fortaleza ante las "injusticias", liderazgo y su calidad humana. "No te imaginas cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno", se despidió el mediocampista con un emoji de tristeza. Ambos siguen siendo compañeros en el Inter Miami, pero ya no compartirán en la Albiceleste.
Ángel Di María se retiró de la selección en 2024 y le agradeció a Messi todo su esfuerzo en la Albiceleste. Ambos llevaron a la Argentina a lo más alto durante los últimos años.
El posteo del diario mexicano Récord: "¡Adiós, vaquero! Messi anuncia su retiro de la selección argentina. Fin de una era".
"No digas eso, mi amor, por favor", publicó Medio Tiempo de México tras confirmarse que Messi no seguirá jugando con la selección argentina.
El periodista Luis Omar Tapia: "Hoy el deporte más hermoso del mundo se pone de pie, se quita el sombrero y no puede evitar que se le escape una lágrima. Se retira de la selección arentina el genio de Rosario: Lionel Messi".
Infantino deja mensaje tras el adiós de Messi de la Selección de Argentina: "Felicidades, Lionel Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte".
"Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre. Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de @afaseleccion y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa", agregó.