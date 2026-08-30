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Susto en el Real España, debut de Mauro Reyes y la chica sensación del Choloma

La polémica del partido Real España vs CD Choloma y las hermosas chicas que asistieron al estadio Morazán.

Susto en el Real España, debut de Mauro Reyes y la chica sensación del Choloma
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Las imágenes que dejó el triunfo del Real España (2-1) contra el CD Choloma en la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Neptalí Romero
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Mauro Reyes debutó como entrenador del Real España tras la sorpresiva salida de Jeaustin Campos, quien renunció a su cargo.
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Esta linda aficionada del Real España posó para el lente de Diario La Prensa en el estadio Morazán.
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Qué bella sonrisa: otra de las linduras que cautivaron en el estadio Morazán durante el partido Real España vs CD Choloma.
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Elías Burbara, presidente del Real España, estuvo presente en el partido contra CD Choloma en el estadio Morazán.
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Esta bella y sexy edecán robó muchas miradas de los presentes en el estadio Morazán.
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Otra hermosa edecán que trabaja con uno de los patrocinadores del Real España.
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Ellas llegaron al estadio Morazán para disfrutar del partido entre Real España y CD Choloma.
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Esta linda chica fue sensación en el palco del estadio Morazán durante el partido Real España vs CD Choloma.
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Ella llegó a apoyar al CD Choloma y fue sensación en el estadio Morazán.
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Roberto Osorto se llevó un golpe en el calentamiento y encendió las alarmas, pero pudo jugar sin problemas.
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El portero del CD Choloma, José Mariano Pineda, le reclama al árbitro por pitar penal a favor del Real España.
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Eddie Hernández lanzó el penal y engañó al portero José Mariano Pineda que se tiró a su lado izquierdo. El 1-0 del Real España.
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Eddie Hernández celebrando su primer gol del Torneo Apertura 2026. Fue el goleador del campeonato pasado y tuvo que esperar hasta la quinta fecha para destaparse.
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Juan Manuel Capeluto derribó a Darixon Vuelto en el área y el árbitro volvió a pitar penal a favor del Real España.
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Eddie Hernández tiró el segundo penal al costado derecho y volvió a engañar a Mariano Pineda.
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Eddie Hernández no falló y firmó su doblete del partido para el triunfo del Real España.
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Eddie Hernández festejando con sus compañeros el segundo gol del partido contra el CD Choloma.
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Eddie Hernández festejando con sus compañeros el segundo gol del partido contra el CD Choloma.
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Una de las polémicas del partido fue esta jugada en la que Luis 'Buba' López no pudo llegar al balón y se llevó de encuentro a dos jugadores del CD Choloma.
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Josué Villatoro fue el que se llevó la peor parte del golpe de 'Buba' López y cayó tendido en el suelo.
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El CD Choloma pidió revisión de la jugada en el FVS para buscar un penal y los jugadores esperaban la decisión del árbitro.
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El árbitro Luis Mejía decidió que no había nada y señaló un fuera de juego.
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Mauro Reyes sacó la tarjeta del FVS y pidió la revisión de un posible penal para Real España, pero el árbitro no pitó nada.
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El joven debutante Carlos Castillo marcó el gol del descuento del CD Choloma y puso en aprietos al Real España.
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Los jugadores del CD Choloma celebrando el gol del descuento contra el Real España.
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Mike Arana entró de cambio en el segundo tiempo y con un minuto en la cancha sufrió una terrible caída cuando disputaba el balón.
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Mike Arana cayó inconsciente al suelo tras el duro golpe y sus compañeros llegaron a auxiliarlo.
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Los jugadores del Real España y CD Choloma pidieron rápido el ingreso de los médicos.
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Mike Arana asustó a todos en el campo, salió en camilla, pero pudo reaccionar. Fue trasladado a un hospital.
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