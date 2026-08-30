Susto en el Real España, debut de Mauro Reyes y la chica sensación del Choloma

Las imágenes que dejó el triunfo del Real España (2-1) contra el CD Choloma en la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Mauro Reyes debutó como entrenador del Real España tras la sorpresiva salida de Jeaustin Campos, quien renunció a su cargo.
Esta linda aficionada del Real España posó para el lente de Diario La Prensa en el estadio Morazán.
Qué bella sonrisa: otra de las linduras que cautivaron en el estadio Morazán durante el partido Real España vs CD Choloma.
Elías Burbara, presidente del Real España, estuvo presente en el partido contra CD Choloma en el estadio Morazán.
Esta bella y sexy edecán robó muchas miradas de los presentes en el estadio Morazán.
Otra hermosa edecán que trabaja con uno de los patrocinadores del Real España.
Ellas llegaron al estadio Morazán para disfrutar del partido entre Real España y CD Choloma.
Esta linda chica fue sensación en el palco del estadio Morazán durante el partido Real España vs CD Choloma.
Ella llegó a apoyar al CD Choloma y fue sensación en el estadio Morazán.
Roberto Osorto se llevó un golpe en el calentamiento y encendió las alarmas, pero pudo jugar sin problemas.
El portero del CD Choloma, José Mariano Pineda, le reclama al árbitro por pitar penal a favor del Real España.
Eddie Hernández lanzó el penal y engañó al portero José Mariano Pineda que se tiró a su lado izquierdo. El 1-0 del Real España.
Eddie Hernández celebrando su primer gol del Torneo Apertura 2026. Fue el goleador del campeonato pasado y tuvo que esperar hasta la quinta fecha para destaparse.
Juan Manuel Capeluto derribó a Darixon Vuelto en el área y el árbitro volvió a pitar penal a favor del Real España.
Eddie Hernández tiró el segundo penal al costado derecho y volvió a engañar a Mariano Pineda.
Eddie Hernández no falló y firmó su doblete del partido para el triunfo del Real España.
Eddie Hernández festejando con sus compañeros el segundo gol del partido contra el CD Choloma.
Una de las polémicas del partido fue esta jugada en la que Luis 'Buba' López no pudo llegar al balón y se llevó de encuentro a dos jugadores del CD Choloma.
Josué Villatoro fue el que se llevó la peor parte del golpe de 'Buba' López y cayó tendido en el suelo.
El CD Choloma pidió revisión de la jugada en el FVS para buscar un penal y los jugadores esperaban la decisión del árbitro.
El árbitro Luis Mejía decidió que no había nada y señaló un fuera de juego.
Mauro Reyes sacó la tarjeta del FVS y pidió la revisión de un posible penal para Real España, pero el árbitro no pitó nada.
El joven debutante Carlos Castillo marcó el gol del descuento del CD Choloma y puso en aprietos al Real España.
Los jugadores del CD Choloma celebrando el gol del descuento contra el Real España.
Mike Arana entró de cambio en el segundo tiempo y con un minuto en la cancha sufrió una terrible caída cuando disputaba el balón.
Mike Arana cayó inconsciente al suelo tras el duro golpe y sus compañeros llegaron a auxiliarlo.
Los jugadores del Real España y CD Choloma pidieron rápido el ingreso de los médicos.
Mike Arana asustó a todos en el campo, salió en camilla, pero pudo reaccionar. Fue trasladado a un hospital.