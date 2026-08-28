Muere la joven Norma Ramírez tras lanzarse de bus en movimiento durante asalto en Tegucigalpa

Tegucigalpa. La violencia y la criminalidad que azotan al transporte público volvieron a cobrar una vida inocente. Norma Nicoll Ramírez Arteaga, una joven de apenas 26 años de edad, murió anoche tras permanecer internada.

El suceso se originó el pasado martes, cuando sujetos fuertemente armados abordaron un autobús de ruta interurbana en Tegucigalpa y comenzaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros. Presas del pánico y el nerviosismo ante la amenaza de los delincuentes, Norma Nicoll y su hermana gemela, María José, tomaron la desesperada decisión de lanzarse del vehículo en movimiento para salvar sus vidas.

Lamentablemente, al momento de caer, la joven impactó fuertemente su cabeza contra el pavimento. Mientras que su hermana logró sobrevivir con lesiones menores, Norma sufrió un severo traumatismo que la dejó inconsciente en el lugar, siendo trasladada de urgencia hasta el principal centro asistencial de la capital.

Pese a los esfuerzos médicos realizados para salvarle la vida, la joven, originaria del municipio de Olanchito, Yoro, fue declarada muerta ayer jueves. La muerte de Norma Ramírez ha generado consternación y dolor entre sus familiares, amigos y conocidos, quienes se presentaron a reclamar su cuerpo para trasladarlo a su tierra natal y darle cristiana sepultura.

Las muestras de condolencia no se hicieron esperar por parte de la comunidad de Olanchito, donde la página Olanchito 1807 HCN difundió un emotivo aviso fúnebre: "Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de la joven Norma Nicoll Ramírez Arteaga. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus padres, el profesor José Santos Ramírez y Charito Arteaga, así como a su hermana María José Ramírez Arteaga, demás familiares y seres queridos".