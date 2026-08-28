Luis Palma ante duros equipos: los rivales del Lech Poznan en Europa League

Mónaco.

Oficial. El Lech Poznań, club donde milita el hondureño Luis Palma, conoció este viernes 28 de agosto a sus rivales en la UEFA Europa League 2026-2027. El sorteo se llevó a cabo en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde el cuadro polaco quedó emparejado ante duros rivales, incluido un campeón de la Bundesliga y un grande de Portugal.

El actual campeón de Polonia selló su clasificación a la Liga de Europa este jueves tras arrasar en la serie ante el Thun de Suiza. El equipo del catracho le pasó por encima con un aplastante 7-0 en la ida y el empate 2-2 en la vuelta: ¡el global quedó 2-9! En este último duelo, el 'Bicho' Palma brindó una asistencia.

Ahora, el Lech Poznań se prepara para hacer frente a un nuevo desafío en la escena continental, integrándose al grupo de los 36 clubes europeos que disputarán el codiciado título. Sin embargo, el trayecto hacia las instancias finales no será tarea fácil, ya que deberá pasar una intensa fase de liga.