Luis Palma con nueva asistencia: ¡Lech Poznań cumple y clasifica a Europa League!

¡Regresa a Europa League! El hondureño Luis Palma volverá a la competencia europea, ahora con el Lech Poznań. El cuadro polaco cumplió este jueves y empató 2-2 en el partido de vuelta contra el FC Thun de Suiza (2-9 global) para certificar su pase a la fase de grupos, teniendo la participación del catracho en uno de los tantos.
El partido de vuelta, disputado en el Stockhorn Arena, el Lech comenzó con el primer golpe. El equipo polaco buscó sentenciar la eliminatoria desde los primeros minutos, y no tardó en encontrar la recompensa a su asedio ofensivo.
La jugada del primer gol, se dio en el 17'. Ahí apareció el catracho Luis Palma, quien centró el balón al segundo palo y Gumny controló el balón y lo remató para el 1-0 del partido. Esta es la segunda asistencia del 'Bicho' en el arranque de la campaña.
Este gol representó un duro golpe para el FC Thun, que se vio obligado a remar a contracorriente con un global que ya reflejaba un 8-0 adverso. A pesar de la dificultad de la situación, el equipo suizo no bajó los brazos y logró reaccionar antes del descanso gracias a los goles de Simon Lengen (22') y Furkan Dursun (43'), que pusieron el 2-1 en el marcador parcial.
En la segunda mitad, el Lech Poznań supo gestionar su ventaja y, a pesar de los intentos del FC Thun, logró mantener el control del partido. Al minuto 68', Patrik Wålemark anotó el 2-2 definitivo, sentenciando el encuentro y sellando la clasificación del equipo polaco a la Europa League.
LUIS PALMA REGRESA A LA EUROPA LEAGUE
Este escenario no es nuevo para Luis Palma, ya que anteriormente participó con el Olympiacos de Grecia. Sin embargo, es la primera vez que lo disputará con el Lech Poznań, equipo con el que disputó la temporada pasada la UEFA Conference League, donde fueron eliminados en octavos de final por el Shakhtar Donetsk.