Luis Palma con nueva asistencia: ¡Lech Poznań cumple y clasifica a Europa League!

Suiza.

¡Regresa a Europa League! El hondureño Luis Palma volverá a la competencia europea, ahora con el Lech Poznań. El cuadro polaco cumplió este jueves y empató 2-2 en el partido de vuelta contra el FC Thun de Suiza (2-9 global) para certificar su pase a la fase de grupos, teniendo la participación del catracho en uno de los tantos.

El partido de vuelta, disputado en el Stockhorn Arena, el Lech comenzó con el primer golpe. El equipo polaco buscó sentenciar la eliminatoria desde los primeros minutos, y no tardó en encontrar la recompensa a su asedio ofensivo.

La jugada del primer gol, se dio en el 17'. Ahí apareció el catracho Luis Palma, quien centró el balón al segundo palo y Gumny controló el balón y lo remató para el 1-0 del partido. Esta es la segunda asistencia del 'Bicho' en el arranque de la campaña.