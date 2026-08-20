Lech Poznan de Luis Palma receta escandaloso 7-0 y se acerca a Europa League

Tienen pie y medio en la UEFA Europa League. El Lech Poznań, club donde milita el hondureño Luis Palma, dio un enorme paso tras firmar este jueves 20 de agosto una escandalosa goleada de 7-0 ante el FC Thun de Suiza en el duelo de ida del Play-Off para clasificar al torneo europeo.
El jugador catracho formó parte del 11 titular ante el actual campeón de la Superliga de Suiza. El 'Bicho' Palma no tuvo contribuciones a gol en este encuentro, pero tuvo participación durante 64 minutos del encuentro disputado en el Estadio Municipal de Poznań.
El cuadro polaco prácticamente definió la serie en la primera parte del duelo. La fiesta de goles dio inicio temprano con un doblete de Patrik Wålemark al minuto 10' y 25', sumado a la anotación de Allahyar Sayyadmanesh al 20'.
La ventaja de los locales se amplió antes del descanso con los tantos de Mateusz Skrzypczak al 31' y Radosław Murawski al 45', enviando al equipo local al vestuario con una aplastante ventaja de 5-0. El Lech Poznań no tuvo piedad en el primer capítulo.
Para la segunda etapa, la línea del encuentro se mantuvo y los locales no tardaron en volver a golpear al equipo suizo: apenas tres minutos después de reanudar las acciones, Daniel Håkans convirtió el sexto y fue Robert Gumny, quien se encargó de sellar el 7-0 definitivo en el 79'.
Con esta aplastante goleada, el Lech Poznań - salvo una sorpresa - tiene asegurada su presencia en la UEFA Europa League 2026-2027. El duelo de vuelta será el próximo jueves 27 de agosto en el Stockhorn Arena en Suiza.