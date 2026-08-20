Lech Poznan de Luis Palma receta escandaloso 7-0 y se acerca a Europa League

Polonia.

Tienen pie y medio en la UEFA Europa League. El Lech Poznań, club donde milita el hondureño Luis Palma, dio un enorme paso tras firmar este jueves 20 de agosto una escandalosa goleada de 7-0 ante el FC Thun de Suiza en el duelo de ida del Play-Off para clasificar al torneo europeo.

El jugador catracho formó parte del 11 titular ante el actual campeón de la Superliga de Suiza. El 'Bicho' Palma no tuvo contribuciones a gol en este encuentro, pero tuvo participación durante 64 minutos del encuentro disputado en el Estadio Municipal de Poznań.

El cuadro polaco prácticamente definió la serie en la primera parte del duelo. La fiesta de goles dio inicio temprano con un doblete de Patrik Wålemark al minuto 10' y 25', sumado a la anotación de Allahyar Sayyadmanesh al 20'.