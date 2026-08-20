¡Bombazo! Ronaldinho sale del retiro y ya fue presentado: este será su salario

Ronaldinho Gaúcho ha vuelto a sacudir al mundo del fútbol. A sus 46 años, el legendario exjugador brasileño decidió dejar atrás el retiro y volver a vincularse con el fútbol.
El campeón del mundo con Brasil y ganador del Balón de Oro en 2005 regresa a los reflectores en una noticia que ha sacudido las redes sociales.
Ronaldinho no competía profesionalmente desde 2015, cuando defendió los colores del Fluminense, por lo que su decisión de volver a ponerse los botines representa una auténtica sorpresa para los aficionados que disfrutaron de su magia durante su extraordinaria carrera.
El brasileño Ronaldinho Gaúcho aterrizó este jueves 20 de agosto en la región de Emilia-Romaña, Italia, para su presentación como nuevo jugador del Ravenna FC, club de la Serie C que lo fichó.
El club compartió imágenes de su llegada, donde el exjugador apareció sonriente y realizando su tradicional gesto de 'shaka', una de las señas características de su personalidad.
La llegada a Italia representa el siguiente capítulo de una historia que comenzó en junio, cuando se anunció oficialmente el acuerdo entre Ronaldinho y el Ravenna. Desde entonces, la noticia ha recorrido el mundo debido a la particularidad de la operación y al impacto que supone contar con una estrella de semejante magnitud en un equipo de la tercera categoría del fútbol italiano.
Ronaldinho mantiene una relación cercana con Ignazio Cipriani, presidente y propietario del Ravenna. El empresario italiano adquirió el club en 2024 y tiene grandes ambiciones para su proyecto deportivo. Su objetivo es hacer crecer la institución y llevarla progresivamente a categorías superiores, con el sueño de alcanzar algún día la Serie A.
La operación también tiene un marcado componente de expansión internacional. El Ravenna pretende aumentar su visibilidad, atraer nuevos seguidores, fortalecer su marca y generar mayor interés alrededor de sus actividades.
Durante su presentación, Ronaldinho dejó claro que se encuentra feliz por regresar a Italia y formar parte del proyecto. El brasileño también pidió paciencia respecto a su posible participación en los partidos oficiales, ya que todavía no está definido cuándo volverá a competir.
“Estoy muy feliz de estar aquí con mis amigos, pero vamos a esperar y ver si las cosas van bien con el equipo”, expresó el exjugador, dejando abierta la posibilidad de que su regreso al terreno de juego se produzca próximamente.
Uno de los temas que generó mayor expectativa fue la posibilidad de que pueda alcanzar los 300 goles en su carrera profesional. Ante esa posibilidad, Ronaldinho respondió con su habitual tranquilidad y sentido del humor: “Si eso sucede, mejor todavía, ¿no?”.
Sobre su posible debut, fue directo y evitó poner una fecha. “No lo sé, depende del presidente y del entrenador”, manifestó Ronaldinho, dejando claro que la decisión final estará en manos de las autoridades deportivas del Ravenna.
El regreso de Ronaldinho también tiene una dimensión empresarial. El brasileño no solamente estará relacionado con el equipo como futbolista, sino que también forma parte de la estructura accionarial del proyecto. Por ello, su llegada pretende convertirse en un impulso para una institución que busca crecer dentro y fuera del campo.
La expectativa alrededor de su llegada es enorme. Ronaldinho no solamente fue uno de los futbolistas más talentosos de su generación, sino que se convirtió en uno de los grandes símbolos del fútbol alegre, creativo y espectacular. Su paso por clubes como París Saint-Germain, Barcelona y Milan, además de sus éxitos con la selección brasileña, lo convirtieron en una leyenda mundial.
El Ravenna sabe que su fichaje representa una oportunidad histórica. Ronaldinho, por su parte, parece dispuesto a disfrutar de una última aventura futbolística, ayudar al proyecto de su amigo Ignazio Cipriani y, por qué no, regalarle al mundo una última dosis de esa magia que durante tantos años convirtió al brasileño en uno de los jugadores más queridos de la historia.
El salario que Ronaldinho percibirá en el Ravenna FC todavía no ha sido confirmado oficialmente por el club. Sin embargo, distintos reportes de prensa apuntan a que el astro brasileño podría recibir una cantidad estimada de entre 500.000 y 1.000.000 de reales mensuales, una cifra que se traduciría en decenas de miles de euros.
A esta compensación económica se suma su participación en el proyecto como socio e inversor de la institución, por lo que su llegada al conjunto italiano va mucho más allá de un simple vínculo como futbolista.
Ahora, más de una década después de su último partido oficial, el brasileño vuelve a acercarse al terreno de juego. Todavía no existe una fecha confirmada para su debut, pero la posibilidad de verlo nuevamente con una camiseta profesional ya es suficiente para generar expectación entre millones de aficionados.
Ronaldo de Assis Moreira nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. Desde sus primeros años en las divisiones juveniles del Gremio, su talento llamó la atención por una combinación poco común de destreza técnica, visión de juego y un estilo desenfadado que hacía del fútbol un espectáculo. Debutó en el primer equipo del club gaúcho en 1998 y en 1999 ya era figura indiscutida, con 22 goles en la temporada y convocatoria a la selección brasileña.
Con la selección de Brasil, Dinho acumuló 97 partidos y 33 goles. Fue campeón del mundo en 2002, de la Copa América en 1999 y de la Copa Confederaciones en 2005. Es el único jugador en la historia que ha ganado la Copa del Mundo, la Copa América, la Copa Confederaciones, la Champions League, la Copa Libertadores y el Balón de Oro.