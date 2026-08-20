¡Bombazo! Ronaldinho sale del retiro y ya fue presentado: este será su salario

La llegada a Italia representa el siguiente capítulo de una historia que comenzó en junio, cuando se anunció oficialmente el acuerdo entre Ronaldinho y el Ravenna. Desde entonces, la noticia ha recorrido el mundo debido a la particularidad de la operación y al impacto que supone contar con una estrella de semejante magnitud en un equipo de la tercera categoría del fútbol italiano.