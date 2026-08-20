Terremoto de magnitud 7.2 sacude el sur de Perú

PERÚ

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP) al detallar que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se informe si causó daños personales o materiales. El IGP señaló que el movimiento telúrico se registró a las 13:00 horas (18:00 GMT) de este jueves y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

El sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se percibió el movimiento, aunque de forma leve. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) confirmó la información sobre las características del sismo, pero no ofreció aún detalles sobre posibles daños, aunque medios locales reportaron desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho. Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que "por ahora no ha ocurrido nada crítico" pero continúan con la evaluación de la situación generada. Las autoridades descartan, por ahora, posibilidad de tsunami. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse