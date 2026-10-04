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Selección de Concacaf sacude a la región: denuncia ante FIFA tras polémica derrota

La Federación recopiló pruebas y documentación sobre lo ocurrido y puso el caso en manos de los organismos internacionales.

Selección de Concacaf sacude a la región: denuncia ante FIFA tras polémica derrota
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Selección ha causado revuelo en la Concacaf luego de presentar una denuncia ante la FIFA por los hechos ocurridos durante un partido correspondiente a la Liga de Naciones.
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El caso ha generado una fuerte controversia dentro del fútbol de la región y ahora quedó en manos de los organismos disciplinarios internacionales.
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La federación involucrada decidió recopilar documentación y elementos de respaldo para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes, con el objetivo de que se analice lo ocurrido y se determinen posibles responsabilidades.
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República Dominicana tomó una drástica decisión tras la polémica que rodeó el partido entre su selección y Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf. El Ministerio de Deportes dominicano anunció que la selección haitiana no podrá disputar nuevos partidos en territorio dominicano, luego de los incidentes registrados durante el encuentro del jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo.
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El partido terminó con una contundente victoria de Haití por 4-1, pero el resultado deportivo quedó en segundo plano debido a los incidentes protagonizados por algunos aficionados haitianos en los alrededores del estadio y a las declaraciones posteriores de jugadores de la selección visitante.
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“Nosotros, como Ministerio de Deportes, tenemos reglas, ordenanzas y un reglamento disciplinario donde prohibimos este tipo de comportamiento”, manifestó Cruz.
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Por esa razón, el Ministerio de Deportes decidió prohibir que la selección haitiana vuelva a utilizar las instalaciones deportivas en República Domincana.
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El partido se disputó ante una multitud en el Félix Sánchez. Una parte importante de los aficionados presentes era de origen haitiano, algo que generó una gran concentración de seguidores del conjunto visitante en los alrededores del recinto.
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Después de la victoria haitiana, el delantero Wilson Isidor, autor de dos de los cuatro goles de su selección, protagonizó otra controversia al realizar unas declaraciones que provocaron fuertes reacciones en República Dominicana.
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En un video publicado después del encuentro, Isidor señaló el terreno de juego y su camiseta mientras afirmaba: “La Española es Haití. Esto es Haití”.
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La frase generó críticas y elevó la tensión alrededor del partido, debido a la sensibilidad histórica y política que existe entre ambos países, que comparten la isla La Española.
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Ante la controversia, la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) decidió acudir a los organismos internacionales.
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La entidad informó que presentó formalmente una denuncia ante las instancias disciplinarias de la Concacaf por los hechos ocurridos durante el partido entre República Dominicana y Haití, disputado el 1 de octubre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
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Además, la federación dominicana informó que puso el caso en conocimiento de las instancias correspondientes de la FIFA.
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Según el comunicado oficial, Fedofútbol entregó a ambos organismos documentación y elementos de soporte relacionados con los acontecimientos registrados durante el encuentro. Ahora serán las autoridades disciplinarias correspondientes las encargadas de analizar el expediente y determinar si existen motivos para aplicar sanciones de acuerdo con sus reglamentos.
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La federación, sin embargo, no señaló directamente a ningún futbolista en su denuncia ni especificó públicamente cuáles conductas individuales podrían ser objeto de sanción.
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El organismo se limitó a indicar que el expediente está relacionado con hechos ocurridos durante el encuentro y dejó en manos de las autoridades internacionales la valoración de lo sucedido.
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Fedofútbol cerró su comunicación reiterando su compromiso con las normas y los valores del fútbol, así como con el “respeto irrestricto” a la soberanía, la integridad territorial y la Constitución de la República Dominicana.
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