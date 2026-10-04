Selección de Concacaf sacude a la región: denuncia ante FIFA tras polémica derrota

República Dominicana tomó una drástica decisión tras la polémica que rodeó el partido entre su selección y Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf. El Ministerio de Deportes dominicano anunció que la selección haitiana no podrá disputar nuevos partidos en territorio dominicano, luego de los incidentes registrados durante el encuentro del jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo.