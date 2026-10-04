Elección presidencial en Brasil transcurre sin contratiempos; Lula y Flávio ya votaron

Brasil. Las elecciones generales de Brasil avanzan este domingo sin contratiempos y de forma pacífica en todo el país, en una jornada en la que los principales candidatos a la Presidencia, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro, ya emitieron su voto. El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, comentó en rueda de prensa que el proceso electoral se realiza de forma pacífica, "sin incidentes graves que comprometan el proceso de votación o la seguridad de los electores".

En esa misma línea, un balance preliminar del Tribunal Superior Electoral divulgó que las votaciones se desarrollan sin contratiempos en todo el país, aunque todavía no ha informado de datos parciales de participación. El órgano electoral detalló que 1,121 urnas electrónicas tuvieron que ser sustituidas debido a fallos técnicos, lo que representa cerca del 0,20 % del total disponible en el país. Hasta el momento, 59 personas fueron detenidas este domingo por sospechas de delitos electorales, de las cuales 25 han sido en flagrancia, y se incautaron más de 380,000 reales (unos 73,000 dólares y 65,000 euros) en efectivo vinculados a la investigación de delitos electorales y financiamiento irregular durante la jornada electoral.

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Los principales candidatos ya votaron

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival de la oposición, fue el primer aspirante a la jefatura del Estado en votar. Lo hizo unos 20 minutos después de la apertura de las urnas en una escuela en Río de Janeiro, acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro.

Vestido con una camisa amarilla clara y un adhesivo con el número 22 en el pecho, su número en la urna, el legislador dijo que Brasil "necesita un cambio" y que espera que los ciudadanos den "un voto de protesta contra la era de atraso". Tras cumplir con su compromiso electoral en Río de Janeiro, está previsto que el candidato viaje a Brasilia para acompañar el escrutinio. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección al frente del Partido de los Trabajadores, votó hacia las 09:15 hora local (12:15 GMT) en una escuela en la periferia de São Paulo. Lula acudió luciendo camisa blanca y sombrero Panamá, acompañado de su esposa Rosângela 'Janja' da Silva y flanqueado por algunos de sus aliados políticos. "Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña", expresó a la salida del recinto electoral.